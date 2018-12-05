Косачев считает заявления Госдепа по ДРСМД способом переложить ответственность на Россию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Выдвинутый госсекретарем США Майклом Помпео ультиматум о приостановке Вашингтоном выполнения обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, сделан с целью обвинить Россию в отказе соблюдать договор. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Призыв госсекретаря США Помпео к России в течение 60 дней вернуться к выполнению договора по РСМД - это отнюдь не приглашение к обсуждению способов его сохранения. Это грубый ультиматум, который США предъявили исключительно с одной целью: показать миру и своим союзникам, что, мол, это не они обрушивают важнейший столп международной безопасности, а, дескать, Россия отказалась его соблюдать, хотя ей дали шанс", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Об этом же, по словам сенатора, свидетельствуют и высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что НАТО "дает России последний шанс по спасению ДРСМД".

Косачев отметил, что аргументация этих заявлений удивляет отсутствием логики, потому как США отказываются обсуждать детали и предоставлять доказательства нарушения договора со стороны России. "То есть, мы считаем, что вы нарушили договор, но никому ничего не покажем. Такое ощущение, что логика поведения Запада в серьезнейших международных вопросах превратилась в один сплошной театр абсурда highly likely", - сказал сенатор.

Косачев выразил сочувствие европейским странам, которые, по его мнению, отдают на откуп США договор по РСМД, более важный для самих европейцев. "Сегодняшние заявления США и НАТО - это откровенный позор Европы", - заключил он.

Ультиматум США и НАТО

Во вторник Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что НАТО "дает России последний шанс по спасению ДРСМД", иначе РФ придется готовиться "к миру без ДРСМД".

20 октября президент Дональд Трамп заявил, что США выйдет из ДРСМД, так как Россия нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.