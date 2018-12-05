Песков: Россия продолжит законные процедуры в отношении украинских нарушителей госграницы

"Звучащая критика, разные эскапады - это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом в отношении нарушителей государственной границы. Эти процедуры выполняются и будут продолжать выполняться", - заверил представитель Кремля.

Песков отказался комментировать заявление Госдепартамента о том, что РФ могут ожидать "растущие последствия и боль", если она не отпустит задержанных в Керченской проливе моряков. По его мнению, Кремль не должен реагировать на заявления Госдепа, так как это дело Министерства иностранных дел РФ.

Отвечая на вопрос, видит ли Москва в сложившейся ситуации риски для реализации проекта "Северный поток - 2", Песков отметил, что это "риски, связанные с политизацией "Северного потока", риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств, существуют". "Мы прекрасно их видим и отдаем в этом себе отчет. Эти риски появились не сегодня, не вчера, а уже достаточно давно и мы все являемся свидетелями проявления этих рисков", - подчеркнул представитель Кремля.

Во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что США полагают, что инцидент в Керченском проливе стал хорошим напоминанием для Европы о том, чем плох проект сооружения трубопровода "Северный поток - 2". "Инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для всех наших европейских союзников, почему "Северный поток - 2" является столь плохой идеей, - сказал он. - Инцидент в Керчи служит напоминанием о том, что, чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря "Северному потоку - 2", тем слабее становятся средства сдерживания российской военной агрессии".

Возможные предложения об обмене

Возможные предложения об обмене задержанных РФ украинских моряков будут рассматриваться, отметил Песков, не дав ответа на вопрос, могут ли быть такие просьбы удовлетворены.

"Мне неизвестно о таких условиях [предложения об обмене украинских моряков]. Поступят какие-то конкретные предложения - наверняка они будут рассматриваться", - сказал представитель Кремля. При этом он предупредил: "Означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу. Я не знаю".

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ, что предполагает до шести лет лишения свободы.