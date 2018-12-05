Глава комитета СФ: договор о РСМД был заключен на невыгодных для СССР условиях

"Американцам очень дешево обошелся ДРСМД. Условия, на которых он заключен, паритетными не являются", - сказал он.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и СССР был заключен не на паритетных для советской стороны условиях. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор пояснил, что "на момент его заключения Советский Союз обладал ракетами средней и меньшей дальности только наземного базирования, в то время как у Соединенных Штатов уже имелось аналогичное оружие на воздушных носителях и на флоте".

По словам Бондарева, руководство СССР тогда поставило страну "в заведомо невыигрышное, уязвимое положение". Более того, "помимо вооружений, которые соответствовали критериям для ликвидации, оговоренным в документе, были уничтожены и не подпадавшие под требования о ликвидации ракетные комплексы "Ока".

"И теперь американцы вновь требуют от нас уступок в одностороннем порядке. Однако наша страна - уже не та, с которой Штаты заключали ДРСМД на выгодных для них условиях. Сегодня Россия сильна, и мы не потерпим давления на нас, как это было в годы "перестройки", - сказал глава оборонного комитета. - Россия не намерена делать уступки в одностороннем порядке и не согласна играть в одни ворота".

О ситуации вокруг ДРСМД

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.

Член оборонного комитета СФ Франц Клинцевич тогда назвал это спекуляцией "на одной из важнейших проблем поддержания европейской и мировой безопасности, что совершенно недопустимо".

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии.