Вашингтон "настоятельно рекомендует". Очередной ультиматум Запада Москве

О выходе США из ДРСМД президент страны Дональд Трамп заявил 20 октября этого года. Но за этим громким пугающим заявлением последовала полуторамесячная пауза. Можно предположить, что тогда шла подготовка к двусторонней встрече в Буэнос-Айресе президента РФ Владимира Путина с его американском коллегой и была надежда на достижение каких-то результатов. Но за неделю до саммита в Аргентине последовали известные события в Керченском проливе, и Трамп отменил встречу.

Теперь Вашингтон и НАТО потребовали от России выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Госсекретарь США Майкл Помпео на состоявшейся 4 декабря в Брюсселе встрече глав МИД НАТО объявил, что его страна начнет процедуру выхода из договора, если РФ в течение 60 дней не докажет свое выполнение его положений и не ликвидирует программу создания ракетных систем.

От России Соединенные Штаты регулярно требуют доказательств. При этом сами с доказательствами не спешат, выступая под девизом: "Докажите, что вы этого не делали".

Разговор в ультимативной форме, похоже, становится для Запада привычным инструментом международного общения. Инициатором "ультимативной дипломатии" традиционно выступают Соединенные Штаты. Вашингтон регулярно требует чего-то от России, Ирана, Китая, других стран. При этом он "настоятельно рекомендует" следовать его примеру европейским странам.

"Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать", - заявил в среду журналистам президент РФ Владимир Путин. "Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", - добавил он.

"Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США", - сказал принимавший участие во встрече госсекретарь США Майкл Помпео. "В течение этих 60 дней мы не будем разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы, - отметил. - Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу, мы будем приветствовать это. В течение следующих 60 дней у них есть все возможности сделать это".

"Мы договорились вместе продолжать обсуждение этой ситуации, мы готовы разрабатывать системный ответ, если Россия не вернется к ДРСМД", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи. Он также подчеркнул, что НАТО готова обсуждать с Москвой сложившуюся ситуацию на уровне Совета Россия - НАТО (СРН).

Для этого вполне подходящей площадкой является НАТО. На состоявшейся последней встрече глав МИД стран НАТО США заручились поддержкой государств - членов альянса. Страны НАТО полностью поддержали США, возложив всю ответственность за соблюдение ДРСМД на Россию. Причем, как обычно, были сделаны решительные выводы: США "полностью выполняют все обязательства по ДРСМД", а Россия - нет.

Но есть еще один аспект, который в Белом доме вряд ли могли оставить без внимания. Заявление о выходе США из ДРСМД всерьез обеспокоило европейские страны, так как под прицел российских ракет средней и малой дальности в случае обострения ситуации попадает именно Европа. Поскольку о военном противостоянии с Россией в Европе мечтают только Польша и страны Прибалтики, Вашингтону пришлось успокаивать взволнованных партнеров по переговорам.

Путин в какой-то степени согласился с приводимым американской стороной аргументом, что только связанные договором Россия и США не производят оружие подобного рода. "Это правда, действительно. Многие другие страны - их там уже с десяток, наверное, - такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", - сказал российский лидер.

Вряд ли можно счесть совпадением и тот факт, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел в Москве брифинг для иностранных военных атташе на следующий день после заявления генсека НАТО. На брифинге генерал, комментируя выдвинутый странами НАТО ультиматум, подчеркнул, что в случае выхода США из ДРСМД страны, на территории которых будут размещены американские ракетные комплексы, станут целями поражения для РФ.

"Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны", - сказал Герасимов. В данном случае совершенно очевидно - Россия не намерена поддаваться давлению и идти на поводу у США и НАТО. И вряд ли руководство европейских стран это не понимает.

Заложники принципов

Европейцы уже давно оказались заложниками навязанных им Вашингтоном принципов в отношении России. Антироссийская санкционная политика обходится Европе в копеечку. В то время как США, вводя в отношении РФ санкции, сделали для себя ряд исключений, например, в космической отрасли.

Стремясь во что бы то ни стало проникнуть на европейский газовый рынок со своим сжиженным газом, США оказывает серьезное давление на Германию с тем, чтобы она отказалась от строительства газопровода "Северный поток - 2". Поддержать Вашингтон в этом вопросе готовы лишь оголтело выступающие против России Польша и Литва.

Кроме того, серьезный ущерб американо-европейским отношениям был нанесен неожиданным выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

И если бы США начали процесс выхода из ДРСМД, не обсудив в той или иной форме этот шаг со своими европейскими партнерами, напряженность в отношениях Нового и Старого света могла бы достигнуть критической массы и выйти из-под американского контроля. Принятым на встречей глав МИД стран НАТО ультиматумом Вашингтон попытался как-то "зацементировать" союз против России, а заодно переложить всю ответственность на Москву.

В ближайшие 60 дней станет ясно, получится ли успокоить ситуацию, или в мире начнется полномасштабная гонка вооружений, которая приведет к непредсказуемым последствиям. Пока очевидно, что российских, европейских и, возможно, американских дипломатов ждет горячий сезон с короткой передышкой на рождественские праздники.

Обозреватель ТАСС Оксана Полищук