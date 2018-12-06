Мэром нижегородского Дзержинска избран и.о. главы города Николай Носков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты городской думы Дзержинска в Нижегородской области избрали мэром города исполняющего обязанности главы городской администрации Николая Носкова. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе гордумы, уточнив, что всего на этот пост претендовали три человека.

Должность стала вакантной 13 ноября после ухода в отставку по собственному желанию Виктора Нестерова, который занимал этот пост с 2015 года. До сложения полномочий Нестеров инициировал назначение в качестве своего первого заместителя Ивана Носкова.

"Депутаты [гордумы Дзержинска] избрали Ивана Носкова главой города. Решение было единогласным", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что конкурс на пост мэра прошли три человека: исполняющий обязанности главы администрации города Иван Носков, заместитель главы администрации города Анатолий Слизов и директор департамента управления делами администрации города Сергей Архипов. Кандидатуру Носкова выдвинул губернатор региона Глеб Никитин и президиум регионального отделения "Единой России", а Слизова и Архипова - депутаты гордумы Дзержинска.

Иван Носков родился 3 марта 1972 года в Новосибирске. Работал в правительстве Красноярского края, администрации одного из районов Москвы. В 2014 году назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а с ноября 2015 года до мая 2017 года являлся вице- мэром Иркутска. С февраля по ноябрь 2018 года Носков занимал пост заместителя мэра Нижнего Новгорода.