В КС РФ назвали решение КС Ингушетии по границе с Чечней выходящим за пределы полномочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Блокирование действия соглашения между субъектами России, вступившего в законную силу, выходит за пределы полномочий Конституционного суда (КС) Республики Ингушетия, и Конституционный суд РФ это констатировал. Об этом заявил журналистам судья КС РФ Сергей Маврин после оглашения решения по делу о проверке на соответствие основному закону соглашения о границе Чечни и Ингушетии и закона Ингушетии об утверждении этого соглашения.

Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. Решение огласил на заседании КС в четверг в Санкт-Петербурге председатель суда Валерий Зорькин.

"С точки зрения реального установления границ закон <...> идет в одном пакете с самим соглашением. Если этот закон признается не соответствующим Конституции, то одновременно - чего и добивался КС Республики Ингушетия - он блокирует действие соглашения. По нашему мнению это, имея в виду цель блокирования действия соглашения между субъектами РФ, вступившего в законную силу, выходит за пределы полномочий Конституционного суда Республики Ингушетия. И в данном случае мы констатировали это", - сказал Маврин.

В материалах Конституционного суда России по итогам проверки этого соглашения на предмет соответствия основному закону говорится, что "КС Республики Ингушетия в любом случае был не вправе принять решение, влекущее невозможность применения закона Республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой".

В октябре 2018 года соглашение об установлении границы было ратифицировано парламентами обеих республик, соответствующий закон вступил в силу. Однако нормативный акт оспорила группа депутатов ингушского парламента. Они обратились в КС Ингушетии, и в конце октября этого года суд признал закон и процедуру его принятия не соответствующими конституции субъекта. КС Ингушетии также постановил, что само соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме.