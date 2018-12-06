Лавров на встрече с Могерини обсудил инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил провокацию Украины в Керченском проливе и разрешение кризиса в Совете Европы на встрече в четверг с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В ходе беседы рассмотрены ключевые вопросы отношений Россия - ЕС, а также ряд международных тем, в т. ч. провокационные действия Украины в районе Керченского пролива. Обсуждены возможные пути разрешения кризисной ситуации в Совете Европы", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров 6-7 декабря принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ в Милане. Ранее глава МИД РФ выступил на сессии СМИД.