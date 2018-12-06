Лавров обсудил налаживание диалога с председателем ПАСЕ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели роль парламентского диалога в преодолении кризиса доверия между странами организации. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам встречи, состоявшейся на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам общеевропейской повестки дня и роли парламентских контактов в преодолении кризиса доверия, налаживании конструктивного диалога и сотрудничества между государствами - участниками ОБСЕ", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Лавров 6-7 декабря принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ в Милане. Ранее он выступил на сессии СМИД и встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.