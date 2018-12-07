Эксперт: выход США из ДРСМД чреват ситуацией, которая опаснее Карибского кризиса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Намерение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) чревато созданием ситуации, "которая будет куда опаснее, чем Кубинский кризис 1962 года". Такое мнение выразил научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов на 8-м Всероссийском конгрессе политологов в Москве.

При этом президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина на форуме отметила, что в свете исторического опыта нынешняя всеобщая уверенность в том, что ядерная война по определению невозможна, выглядит "утопично".

Рогов со своей стороны также сообщил, что 22 октября обсуждал тему ДРСМД на личной встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. По словам Рогова, Болтон уверял его, что планируемый выход из договора направлен "не против России, а против Китая", но гарантий того, что американские ракеты не появятся в непосредственной близости от российских границ, не дал, ограничившись заверением в том, что пока "таких планов нет".

Успеть за 8 месяцев

Также Рогов напомнил, что европейцы только что выторговали у Вашингтона двухмесячную отсрочку официальной подачи уведомления о выходе США из ДРСМД. 4 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.

После официальной подачи уведомления о выходе США до прекращения действия ДРСМД останется полгода. Рогов убежден, что этим окном (в совокупности 8 месяцев) необходимо воспользоваться, желательно вместе с Китаем, чтобы вовлечь США в новые переговоры о разоружении.

На днях президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что должен будет вступить с коллегами из России и Китая в диалог об "осмысленном прекращении" гонки вооружений. По мнению Рогова, это позволяет Москве и Пекину выдвинуть совместную инициативу о начале новых переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности всех видов базирования. И если решение о таких переговорах будет принято, то разрывать действующий договор о РСМД станет уже не с руки.

Конечно, специалист сознает, что у КНР ракеты указанной дальности составляют девять десятых всего арсенала. Но он указывает, что у США таких ракет, по имеющимся оценкам, вчетверо больше, чем у России и Китая вместе взятых. Соответственно, на его взгляд, доводы для обсуждения этой темы с Пекином у Москвы есть. Тем более что объединение их усилий - это именно то, чего Вашингтон, по признанию многих американских аналитиков, больше всего опасается.

О конгрессе политологов

Общая тема Всероссийского конгресса политологов - "Политика развития, государство и мировой порядок". Наряду с делегатами со всех концов России в нем участвуют около 120 специалистов из 37 стран мира. Открылся он в МГИМО, а в пятницу продолжит работу на площадке Финансового университета при правительстве РФ.