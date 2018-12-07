Лавров назвал арест финдиректора Huawei примером экстерриториального применения закона США

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Задержание в Канаде по запросу США финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу стало примером экстерриториального применения законов США, которое не приемлют в нормальных странах. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Я считаю, что это еще одно проявление той линии, которая вызывает неприятие у подавляющего большинства нормальных стран, нормальных людей, - линии экстерриториального применения своих национальных законов. Как я понимаю, ее задержали в Канаде по американскому запросу в связи с тем, что эта компания ведет бизнес в Иране, а это запрещено американским законом. При чем здесь Китай, при чем здесь компания Huawei? Это очень такая аррогантная великодержавная политика, которую никто не принимает, она уже вызывает отторжение даже у ближайших союзников США", - сказал он.

"Надо с этим заканчивать", - подчеркнул Лавров.