Новый врио Сахалинской области Лимаренко прибудет в регион в понедельник

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Валерий Лимаренко, назначенный в пятницу на должность временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области, намерен прибыть в регион в понедельник.

"Я планирую вылететь из Москвы на Сахалин в воскресенье, пока лечу один, без помощников", - сообщил он ТАСС.

Со слов нового врио главы региона, преждевременно давать оценки и комментарии по ситуации до момента детального знакомства с положением дел на месте. "Сейчас давать какие-то оценки и комментарии довольно рано, я это сделаю в официальной обстановке по прибытии", - отметил он.

Ранее официальный сайт Кремля опубликовал данные, что президент России Владимир Путин во время встречи с Лимаренко сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, подробности встречи неизвестны.

Валерий Лимаренко называет предложение президента РФ возглавить регион большой честью для себя. Он подчеркнул, что это возлагает на него большую ответственность, учитывая важные государственные задачи, которые стоят сейчас перед руководителями регионов Дальнего Востока и островного Сахалина. "Это большая честь для меня - возглавить такой сильный регион", - заключил он.

Должность главы региона была вакантна с тех пор, как в конце сентября Путин назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалин с 2015 года, врио главы Приморского края. 58-летний Лимаренко - доктор экономических наук, работает президентом акционерного общества Инжиниринговая компании "АСЭ".