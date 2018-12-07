Эксперты: новому врио главы Сахалина предстоит утвердить бюджет и решить проблемы соцсферы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Основными задачами нового врио главы Сахалинской области Валерия Лимаренко являются утверждение бюджета региона на 2019 год и решение социальных проблем, расселение ветхого и аварийного жилья, кадровые вопросы в муниципалитетах. Именно их обозначили после обращения 29 ноября депутатов Сахалина к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой скорейшего принятия решения о назначении врио опрошенные ТАСС политологи, чиновники, общественные деятели и жители острова.

Эксперты выразили мнение, что после решения первостепенных задач новому руководителю региона предстоит акцентировать внимание на исполнении майского указа президента РФ, продолжить работу по привлечению на остров инвесторов.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области.

Бюджеты и муниципалитеты

Первостепенная задача для нового врио главы Сахалина, уверены депутаты и эксперты, - принятие бюджета области на 2019 год и плановые 2020 и 2021 годы. "Конечно же, первая задача - это документы, которые накопились. И первый, один из важных документов, - это бюджет 2019 года. Второй момент - новому руководителю региона необходимо будет рассмотреть поправки в бюджет или так называемые бюджетные корректировки 2018 года", - сообщил ТАСС председатель Сахалинской общественной палаты Владимир Иконников.

Президент Сахалинского государственного университета, почетный гражданин города Южно-Сахалинск Борис Мисиков пояснил срочность корректировки Сахалинского бюджета на 2018 год необходимостью выполнения в полном объеме действующих региональных программ. "Прежде всего нужно проследить за выполнением целевых программ, бюджета сахалинского, потому что может такая сложится ситуация, что не исполнены будут программы, не истрачены деньги", - пояснил он.

Об этой же задаче как о первостепенной для нового руководителя острова заявила и руководитель Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова. "Во-первых, могут остаться без зарплат (если не будет своевременно принят бюджет региона) и учителя, и врачи, и все остальные, и изменения в бюджет на следующий год у нас висят непроведенные. Естественно, на все это надо обратить первоначальное внимание", - сказала она.

Не менее важными являются и вопросы, связанные с замещение должностей глав муниципалитетов. Часть из них была отменена, потому что их должны были согласовывать с врио, которого не было в течение двух месяцев.

"У нас прошли муниципальные кампании в этом году во многих районах области. Сейчас получается так, что складываются проблемы в муниципалитетах, где не могут председателей собраний назначить, возникают и другие проблемы с назначениями", - пояснил ТАСС руководитель Сахалинского регионального отделения всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Николай Литус.

Решение социальных проблем

Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко отметил, что стоящие перед новым руководителем Сахалина проблемы в социальной сфере в большинстве своем не уникальны для острова, а так или иначе стоят и перед главами других регионов.

"В первую очередь надо обратить внимание серьезнейшее на социальную сферу региона: на здравоохранение, образование, культуру - эти приоритетные задачи обозначил президент в своем майском указе. <…> Надо следовать указу президента РФ - там четкие задачи обозначены. Если их исполнять досконально, то, я думаю, социально-экономическое положение населения улучшится, и доверие к власти тоже увеличится", - сказал он.

При этом Крутченко отметил, что на острове Сахалине сложнее, чем на материке, будет решить проблемы со старым непригодным для жизни жильем из-за дороговизны доставки строительных материалов. "Программа переселения из ветхого и аварийного жилья закончена по факту, но еще много зданий в целом по области, еще много жилья в не совсем пригодном состоянии, - то есть работа в перспективе тоже большая, объемная. Но здесь проблема большая в логистике - очень дорого в островную область привозить строительные материалы", - отметил председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

В свою очередь Литус считает, что по-настоящему сложная задача из множества стоящих перед новым врио губернатора области связана с организацией утилизации ТБО.

"С 1 января ожидается так называемая "мусорная реформа", и, соответственно, новому главе придется вопросы такого характера тоже решатьм <…> Очевидно, что от позиции нового врио будет зависеть, как будет вестись расчет (тарифов для населения на вывоз мусора), как будет работать система сортировки, утилизации ТБО, потому что для островной территории это особенно острый вопрос - у нас территория ограниченна", - сообщил ТАСС руководитель Сахалинского отделения "Молодая гвардия Единой России".

Привлечение инвесторов

Работой в социальной сфере и исполнением майского указа президента РФ долгосрочные задачи, стоящие перед врио главы Сахалина, не ограничиваются. "С точки зрения именно нового врио, я думаю, нужна именно преемственность, чтобы он закончил те проекты, которые у нас уже идут. Это и территории опережающего развития, и свободный порт Владивосток - их результативность будет зависеть от того, насколько эффективно будет вести работу новый глава. Многие проекты начаты, в них вложены огромные инвестиции", - считает директор института права, экономики и управления Сахалинского государственного университета То Кен Сик.

О необходимости для Лимаренко продолжить курс, взятый предыдущим руководителем региона, говорит и Крутченко. "В политическом поле серьезные подвижки пошли, в экономике региона, в сельском хозяйстве. Позитивные изменения видны невооруженным глазом, улучшена комфортность проживания на островах, и это надо продолжить", - добавил он.