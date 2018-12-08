С четким пониманием и без популизма: "Единая Россия" получила вектор развития

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" завершила в субботу свой XVIII съезд, на котором утвердила задачи развития партии, а также приняла ряд изменений и дополнений в устав. В работе приняли участие председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев и лидер партии, президент РФ Владимир Путин. Они выступили перед делегатами, обратив их внимание на необходимость более тесного взаимодействия с гражданами страны. Наставления президента Путин выступил в довольно жесткой манере, его речь напоминала скорее требования, нежели рекомендации или призывы. Прежде всего, глава государства напомнил делегатам об ответственности. "Лидерство - не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения", - заявил он. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми - разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время", - сказал Путин.

Говоря о важных решениях, президент подчеркнул, что любой член партии должен иметь программу действий. "Если нет четкого понимания, что нужно делать и как нужно делать для развития страны, нечего приходить во власть, нечего там делать, потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах", - указал он. "Конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий", - сказал Путин, отметив, что это касается как президентского, так и правительственного и любого другого уровня власти вплоть до муниципального. Путин напомнил, что программа действий власти в концентрированном виде изложена в майском указе, развернута в подготовленных правительством РФ национальных проектах и поддержана на законодательном уровне. "Но еще очень важный аспект - региональный, потому что основная работа должна быть проведена в регионах России. Без поддержки "Единой России" на этом - региональном, даже на муниципальном - уровне успеха не будет", - подчеркнул глава государства. Еще одним требованием президента стало корректное общение с гражданами страны. "Всегда есть те, кто просто пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе", - отметил президент. "Но и конечно, есть и такие, кто ведет себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем или на самом нижнем, муниципальном", - заявил президент. Путин пояснил, что такое поведение вредно для страны, несправедливо по отношению к людям и "просто опускает всю партию "ниже плинтуса". Президент оценил процесс обновления в партии. "Убежден, "Единая Россия" от этого станет только сильнее, будет укреплять доверие со стороны общества", - сказал он. "Вы знаете, насколько высок сегодня запрос граждан на справедливость, честность, открытость. И чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать", - обозначил глава государства. Путин также обратил внимание на то, что партия должна обеспечивать такое развитие, чтобы Россия на отстала от мирового прогресса. "Мир в целом находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можно навсегда", - сказал президент РФ. "Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны <...> Партия "Единая Россия" в этой связи должна использовать свой законодательный, организационный, кадровый потенциал для объединения и консолидации граждан, для решения задач развития и реализации общенациональной повестки дня", - подытожил он. Медведев: итоги и планы партийного развития Председатель партии Дмитрий Медведев в своем выступлении подвел итоги работы партии за год. В первую очередь в числе таковых он отметил состоявшиеся в 2018 году выборы президента России в марте и региональную избирательную кампанию в сентябре. "Мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в вашу, Владимир Владимирович, победу", - обратился Медведев к Путину. "Для нас было принципиально важно превратить энергию этой победы в энергию развития страны, движение вперед по всем направлениям", - отметил премьер.

Медведев позитивно оценил и кампанию по региональным выборам. "Единая Россия" получила более 75% мандатов, поэтому в целом выборы 9 сентября, несмотря на крайне непростые условия, для партии были успешны", - считает он. При этом Медведев отметил, что в нескольких регионах кандидаты партии проиграли. "Там партии предстоит вернуть доверие избирателей", - поручил он. По словам председателя партии, необходимые выводы сделаны. Он также отметил, что и в дальнейшем необходимо развитие "Единой России". "Партия достигала успехов только потому, что умела меняться. <...> И сейчас, в новом политическом цикле, партии предстоит проявить [это качество] в полном объеме", - заявил он. Говоря о будущем партии, Медведев в числе прочих аспектов отметил важность честного отношения к избирателям. "Нам помогает не популизм, а ответственный подход, именно в этом всегда была сила нашей партии", - заявил он. "Поэтому нам не нужно везде говорить красиво, нам нужно говорить по делу", - убежден он. При этом Медведев высказался за укрепление в уставе партии ценностных ориентиров. "Любая политическая работа строится на идеях и ценностях, именно они объединяют людей", - пояснил он. "Вся деятельность партии должна быть подчинена соблюдению ценностных ориентиров, естественно, каждый член партии обязан руководствоваться ими как на работе, так и в повседневной жизни", - указал глава кабинета министров. На его взгляд, "такие нормы следует закрепить в уставе". "Единая Россия" - демократическая партия, так что дискуссии - безусловное право каждого члена партии, возможность высказаться, возможность критиковать ту или иную позицию", - считает Медведев. При этом он отметил, что "члены партии обязаны выполнять уже принятые решения - это вопрос дисциплины, но на стадии подготовки, на стадии обсуждения член партии не только имеет право, но и обязан отстаивать свою точку зрения". Он добавил, что "такую этическую норму тоже можно было бы закрепить в уставе". Еще одним направлением развития премьер назвал предварительное голосование в партии в тех регионах, где в сентябре 2019 года пройдут выборы разного уровня. "Каждый из кандидатов должен помнить: он говорит от имени партии, от лица тех миллионов избирателей, которые год за годом поддерживают нас на выборах", - подчеркнул председатель "Единой России". Поэтому, по его словам, кандидаты "Единой России" "действительно должны быть самыми достойными". "Партия - это прежде всего люди, а значит, ее обновление - это не только и даже не столько кадровые перестановки, ротация, это личностный рост и развитие каждого партийца", - указал Медведев. Он также отметил, что "лидерство партии, ее способность решать стратегические задачи зависит от компетенции, энергии, воли, идейной подготовки, преданности делу, особенно сейчас, когда перед страной стоят такие масштабные задачи". Контроль за их эффективной реализацией Медведев также поручил партии взять на себя. "Я поручаю "Единой России" организовать всероссийский партийный контроль за исполнением национальных проектов. Для этого у нас есть все необходимые инициативы, прежде всего партийные организации - от "первичек" до региональных отделений и общественных приемных", - заявил он. Уставу добавили ценности Эти установки единороссы начали воплощать уже на съезде. Партийный устав по итогам форума пополнился "идеологической преамбулой", в которой декларируются базовые ценности "Единой России". Это "благополучие человека", "единство и суверенитет страны" и "лидерство и развитие России".