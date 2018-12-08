Быть вместе с людьми. Главные заявления Путина на съезде "Единой России"

Президент России Владимир Путин выступил на XVIII съезде партии "Единая Россия". Глава государства объяснил единороссам, как относиться к людям, что такое лидерство и как заслужить авторитет. Основные высказывания президента — в материале ТАСС.
Об отношении к людям
- "Ваши представители есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России"
- "Однако, нужно тоже прямо об этом сказать, (так происходит всегда и везде, во все времена и во всех местах) есть и те, кто просто пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе"
- "Но и конечно, есть и такие, кто ведет себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем, или на самом нижнем, муниципальном"
- "Если нет четкого понимания - что нужно делать и как нужно делать для развития страны - нечего приходить во власть, нечего там делать"
- "Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах"
- Путин отметил, что такое поведение вредно для страны, несправедливо по отношению к людям и "просто опускает всю партию "ниже плинтуса"
- Он добавил, что у единороссов "повышенная ответственность - за историческую судьбу Родины, за благополучие граждан", что является целью любой политической силы
- "Именно это - благополучие граждан, укрепление суверенитета страны, развитие экономики, ответственность за успешное решение масштабных прорывных задач, которые стоят сегодня перед нами"
- "Лидерство - не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми - разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время"
- "Вы знаете, насколько высок запрос граждан на справедливость, честность, открытость. Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними. Чтобы граждане лично знали своих депутатов, активистов "Единой России", могли свободно прийти к вам с любой проблемой"
- По его словам, крайне важно сверять все планы с интересами и запросами людей
- "Понятно, что не всегда есть возможность удовлетворить каждое представление о том, как нужно решать ту или иную проблему. Людей много. Нужно уважение к людям, разъяснять свою позицию, это не сложно"
- Как отметил Путин, всем надо действовать активно, не бояться ответственности
О целях и задачах
- Глава государства поблагодарил единороссов за поддержку в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года. "Это важная вещь - формирование высшего института власти в стране, вне зависимости от фамилий. Хотя, конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий", - сказал Путин, подчеркнув, что это касается как президентского, так и правительственного и любого другого уровня власти вплоть до муниципального
- Путин напомнил, что программа действий власти в концентрированном виде изложена в майском указе, развернута в подготовленных правительством РФ национальных проектах и поддержана на законодательном уровне
- "Но еще очень важный аспект - региональный, потому что основная работа должна быть проведена в регионах РФ. Без поддержки "Единой России" на этом - региональном, и даже на муниципальном уровне - успеха не будет. Мы должны это понять, осознать, и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач"
- Путин отметил, что "Единая Россия" уже в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решения, а также разъяснять эти решения людям, "и потом идти на выборы и убеждать избирателя в том, что решения, которые были приняты раньше - являются правильными, а путь, который мы наметили - является единственно верным"
- Путин заявил, что именно такое поведение и является лидерским
- По словам президента, это лидерство является колоссальным ресурсом для достижения динамичных и содержательных перемен, ориентиры которых были обозначены в майском указе
- "Только такое прорывное развитие может обеспечить кардинальное повышение качества жизни и рост благополучия граждан, защитить суверенитет, укрепить его, добиться того, чтобы Россия занимала достойное место в мире завтрашнего дня"
- "Важнейшее для партии дело - это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить. Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим"
- Говоря о приходе молодежи в партию, Путин рекомендовал "взять на вооружение уже работающие в стране открытые конкурсы по формированию управленческого состава"
- "У нас свободная, демократическая страна, а задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых идей и подходов. Дискуссии и конкуренция внутри самой партии - это очень эффективный инструмент для решения проблем в интересах страны"
- Президент рассчитывает, "что "Единая Россия" сделает все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом политической культуры - дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества со всеми политическими силами России и как крупнейшая политическая сила страны сама выйдет на новый уровень в своей деятельности, станет партией настоящего прорывного развития России"
- "Мир в целом находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можно навсегда"
- "Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Вообще, драматически ситуация развивается и в мире, и в нашей судьбе тоже"
- Партия "Единая Россия" в этой связи должна использовать свой законодательный, организационный, кадровый потенциал для объединения и консолидации граждан, для решения задач развития и реализации общенациональной повестки дня, заключил российский лидер.