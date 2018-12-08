Эксперт: появление Путина на съезде "Единой России" показало единство власти

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Появление президента РФ Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия" продемонстрировало единство власти, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.
"Съезд партии был очень важным. Приход Владимира Путина показал, что власть едина. Она разделяет общую позицию и общие ценности", - сказал Данилин ТАСС.
Он отметил, что для единороссов год был непростым. Прежде всего, эксперт связывает это с проведением пенсионных изменений, которые существенно снизили рейтинг партии. "Несмотря на снижение рейтингов, народ понимает, что проведение пенсионных изменений является необходимостью, что "Единая Россия" занимает в этом отношении ответственную позицию. Поэтому партия по итогам единого дня голосования в сентябре сохранила контроль над региональными парламентами, контроль над всеми городскими думами, и в 22 регионах из 26 победы кандидатов в губернаторы от партии были в первом туре", - добавил собеседник агентства.
Одобрение деятельности партийцев
Данилин отметил, что члены партии нуждались в одобрении своей деятельности со стороны партийного руководства. "Все это на съезде было продемонстрировано", - считает он.
"Во-первых, на съезде было заявлено об обновлении партии... начиная с введения критериев оценки партийцев до введения этических норм партийцев. Во-вторых, близость к обществу - это актуальная и насущная задача, основной частью которой будут взаимоотношения с различными НКО [некоммерческими организациями] в партии", - указал Данилин.
По мнению эксперта, все это было сделано для того, чтобы партия стала более открытой и соответствовала запросу общества.
Съезд "Единой России"
XVIII съезд "Единой России" проходил 7-8 декабря.
В первый день съезда работали три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", предложили утвердить идеологическую преамбулу к уставу партии, этические нормы для членов "Единой России", создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек" и внесли иные предложения.
Во второй день в работе съезда приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер- министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках съезда проходил программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".