Эксперт: появление Путина на съезде "Единой России" показало единство власти

"Съезд партии был очень важным. Приход Владимира Путина показал, что власть едина. Она разделяет общую позицию и общие ценности", - сказал Данилин ТАСС.

Он отметил, что для единороссов год был непростым. Прежде всего, эксперт связывает это с проведением пенсионных изменений, которые существенно снизили рейтинг партии. "Несмотря на снижение рейтингов, народ понимает, что проведение пенсионных изменений является необходимостью, что "Единая Россия" занимает в этом отношении ответственную позицию. Поэтому партия по итогам единого дня голосования в сентябре сохранила контроль над региональными парламентами, контроль над всеми городскими думами, и в 22 регионах из 26 победы кандидатов в губернаторы от партии были в первом туре", - добавил собеседник агентства.

Одобрение деятельности партийцев

Данилин отметил, что члены партии нуждались в одобрении своей деятельности со стороны партийного руководства. "Все это на съезде было продемонстрировано", - считает он.

"Во-первых, на съезде было заявлено об обновлении партии... начиная с введения критериев оценки партийцев до введения этических норм партийцев. Во-вторых, близость к обществу - это актуальная и насущная задача, основной частью которой будут взаимоотношения с различными НКО [некоммерческими организациями] в партии", - указал Данилин.

По мнению эксперта, все это было сделано для того, чтобы партия стала более открытой и соответствовала запросу общества.

Съезд "Единой России"

XVIII съезд "Единой России" проходил 7-8 декабря.

В первый день съезда работали три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", предложили утвердить идеологическую преамбулу к уставу партии, этические нормы для членов "Единой России", создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек" и внесли иные предложения.

Во второй день в работе съезда приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер- министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках съезда проходил программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".