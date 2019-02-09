Посол РФ считает, что соглашение о переименовании Македонии усилило раскол в стране

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Соглашение об изменении названия Македонии усилило раскол в республике, что будет иметь долгосрочные негативные последствия для Балкан. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Скопье Сергей Баздникин.

Дипломат напомнил, что почти две трети населения Македонии бойкотировали состоявшийся 30 сентября 2018 года референдум об отношении к Преспанскому соглашению.

"Это свидетельствует о том, что раскол в македонском обществе усилился, - сказал он. - Разумеется, это не может не иметь долгосрочных негативных последствий в столь взрывоопасном регионе, как Балканы".

Посол подчеркнул, что Россия, как бы ни пытались ее в этом обвинить, никоим образом не заинтересована в дестабилизации ситуации в Македонии или на Балканах.

"Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что Преспанское соглашение заключено с серьезным нарушением норм внутреннего и международного права, другими словами, выходит за пределы правового поля. Оно вряд ли сможет быть инструментом достижения справедливого, устойчивого и долгосрочного решения проблемы государственного наименования Македонии. Наоборот, как не раз подчеркивал президент Македонии Гёрге Иванов, вместо решения одной старой проблемы Преспанское соглашение может создать много новых", - добавил дипломат.

О Преспанском соглашении

Соглашение об изменении названия страны на "Республику Северная Македония" (Преспанское соглашение) было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Парламент Греции ратифицировал соглашение 25 января.

Ратификация этого документа ознаменовала завершение 27-летнего конфликта между Афинами и Скопье, в ходе которого Афины блокировали процесс приема Македонии в НАТО и ЕС.