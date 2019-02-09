Посол РФ в Македонии: вступление республики в НАТО ничего хорошего не сулит

Посол России в Скопье Сергей Баздникин рассказал в специальном интервью ТАСС о возможных последствиях вступления Македонии в НАТО и ЕС, нагнетании русофобии со стороны Запада, а также ответил на вопрос соцсетей, где он находился во время голосования в парламенте республики по конституции — НАТО 6 февраля подписала протокол о вступлении Македонии в альянс. Какова реакция России на перспективу присоединения к НАТО еще одной балканской страны? — Позиция России в отношении расширения НАТО, в том числе на Балканах, хорошо известна.

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Несмотря на все заявления о том, что этот процесс не направлен против нашей страны, реальные дела говорят об обратном: к нашим границам все ближе подступает военная инфраструктура альянса, официально рассматривающего Россию в качестве своего основного противника. Вкупе с воинствующей и все более агрессивной риторикой натовских "ястребов" — а именно они сегодня "делают погоду" в альянсе — ничего хорошего это, конечно же, не сулит. Македонское руководство не раз, в том числе публично, заверяло нас в том, что стремление Скопье в НАТО, дескать, не имеет антироссийского подтекста. И у нас нет оснований сомневаться в искренности наших македонских партнеров. Проблема в том, что, вступив в альянс, они будут вынуждены принимать решения, сообразуясь не со своими национальными интересами, а с принципами "атлантической солидарности", по сути, не оставляющими им свободы действий. — По вашей оценке, в какой перспективе теперь можно ожидать вступления Македонии в Евросоюз? — Этот вопрос, конечно, было бы уместнее задать властям самой Республики Македонии или соответствующим структурам Евросоюза. Но мне кажется, что ответа на него не знают и они. В Скопье надеются, что решение о начале вступительных переговоров может быть принято в июне нынешнего года. Даже если это так, то длительность переговоров будет зависеть от целого ряда факторов, причем усилия македонской стороны — лишь один из них. Создается впечатление, что перспектива вступления в ЕС многие годы использовалась — и думаю, еще долго будет использоваться — в качестве своего рода “морковки”, позволяющей Западу вести Македонию, да и другие страны региона в нужном им направлении, а по сути, навязывать им свою политику, которая, кстати, далеко не всегда отвечает их собственным национальным интересам. — Как в Македонии, так и в Греции есть политические силы, которые не поддерживают Преспанское соглашение. Могут ли сохраняющиеся разногласия по этому вопросу дестабилизировать ситуацию в Македонии и регионе в целом? — Не столько политические силы, сколько народ. Ведь посмотрите — почти две трети населения бойкотировали 30 сентября 2018 года референдум об отношении к Преспанскому соглашению, так сказать "ногами" проголосовав против навязанного извне договора. Это свидетельствует о том, что раскол в македонском обществе усилился. Разумеется, это не может не иметь долгосрочных негативных последствий в столь взрывоопасном регионе как Балканы.

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