Посол РФ заявил, что замена высланного из Македонии российского дипломата уже произведена

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Замена высланного из Македонии в связи с делом Скрипалей российского дипломата уже осуществлена. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Скопье Сергей Баздникин.

"Что касается персональной замены высланного дипломата, то это нормальная практика. Такая замена уже произведена", - сказал он.

Посол отметил, что расширение штата сотрудников посольства России в Скопье в планы не входит. "Наш коллектив вполне справляется с возложенными на нас задачами по осуществлению внешнеполитического курса в существующем - кстати, весьма небольшом составе", - подчеркнул он.

В марте прошлого года на фоне дела об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Великобритания, которая обвиняет РФ в причастности к этому инциденту, объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата. В знак солидарности с Лондоном о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявил еще ряд стран, среди которых была Македония, выславшая одного представителя посольства. Москва категорически отвергла причастность к отравлению Скрипалей и в качестве ответных шагов заявила о зеркальных мерах.