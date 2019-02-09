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Дело Сергея Скрипаля

Посол РФ заявил, что замена высланного из Македонии российского дипломата уже произведена

По словам Сергея Баздникина, расширение штата сотрудников посольства России в Скопье не планируется

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Замена высланного из Македонии в связи с делом Скрипалей российского дипломата уже осуществлена. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Скопье Сергей Баздникин.

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"Что касается персональной замены высланного дипломата, то это нормальная практика. Такая замена уже произведена", - сказал он.

Посол отметил, что расширение штата сотрудников посольства России в Скопье в планы не входит. "Наш коллектив вполне справляется с возложенными на нас задачами по осуществлению внешнеполитического курса в существующем - кстати, весьма небольшом составе", - подчеркнул он.

В марте прошлого года на фоне дела об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Великобритания, которая обвиняет РФ в причастности к этому инциденту, объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата. В знак солидарности с Лондоном о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявил еще ряд стран, среди которых была Македония, выславшая одного представителя посольства. Москва категорически отвергла причастность к отравлению Скрипалей и в качестве ответных шагов заявила о зеркальных мерах.

Теги
ВеликобританияМакедонияРоссияДело Сергея Скрипаля
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