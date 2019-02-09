Посол РФ: дипломаты наладили контакты с властями США, несмотря на антироссийскую истерию

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Борис Макаров/. Российские дипломаты смогли установить рабочие контакты с нынешней администрацией США, несмотря на сохранение в Вашингтоне антироссийских настроений. Об этом заявил в субботу посол России в США Анатолий Антонов.

"Мы продолжаем кропотливую ежедневную работу со всеми официальными лицами, кто готов к разговору с нами. У нас установились хорошие контакты в Госдепартаменте, в Белом доме, в других американских ведомствах", - рассказал посол в интервью ТАСС в канун Дня дипломатического работника.

"Работаем над тем, чтобы добиться бесперебойного функционирования российских загранучреждений в США, пытаемся вернуть захваченную российскую собственность, работаем с верой в то, что токсичная русофобская пыль в воздухе Вашингтона осядет и здравый смысл восторжествует. Нам надо вернуться к нормальным, прагматичным отношениям", - подчеркнул Антонов.

"От этого зависят судьбы мира, а не только благополучие двух наших государств", - убежден он.

В непростых условиях

Руководитель диппредставительства России в США в этом контексте напомнил о многочисленных препятствиях на пути нормального взаимодействия Москвы и Вашингтона. Антонов констатировал, что "ситуация в российско-американских отношениях остается сложной". Такое положение будет, по всей видимости, сохраняться в обозримой перспективе, прогнозирует посол.

"2018 год можно назвать годом упущенных возможностей. Практически на каждодневной основе мы ощущали болезненные выпады в наш адрес, которые создавали дополнительные трудности для деятельности посольства. "Российский фактор" пытаются разыграть во внутриполитической борьбе. С большой долей уверенности можно сказать, что такая ситуация продолжится и дальше", - сказал Антонов.

"Тяжелым ударом стала высылка 60 российских дипломатов (всего, с членами семей, США покинуло более 200 человек)", - признал он. "Кстати, наша дипмиссия до сих пор не смогла восстановить утерянный ресурс в результате высылки российских дипломатов, - сообщил посол. - Долгие месяцы мы не можем получить визы для многих коллег, которые готовы приехать в Вашингтон".

Кроме того, по словам Антонова, "сохраняются жесткие требования к передвижениям дипломатического состава посольства и российских официальных делегаций по территории США". "Продолжается практика ограничения контактов с представителями американских федеральных органов. Нам блокируют доступ к принадлежащим России и незаконно отобранным дипобъектам", - уточнил Антонов.

Помимо этого, как отметил дипломат, не ослабевает и "экономическое давление на Россию" со стороны США. "У [американских] законодателей несколько дополнительных законопроектов для "наказания" России за "дело Скрипалей", за помощь Сирии, за диверсификацию поставок российских энергоресурсов в страны Европы и за многие другие "прегрешения", - пояснил Антонов.

Преследования россиян

В связи с этим посол напомнил также о практике задержания граждан России в США и экстрадиции россиян в Соединенные Штаты из других государств. "Американские власти по всему миру охотятся за российскими гражданами, которых подозревают в преступлениях, вывозят их на свою территорию. В отношении них принимаются несправедливые решения. Многие наши соотечественники осуждены на беспрецедентно длительные сроки", - заявил дипломат.

"Еще пример - неприемлемая ситуация с Марией Бутиной, которую арестовали под надуманным предлогом и предъявили ей голословные обвинения, заставляя признаться в поступках, которые она не совершала", - добавил посол.

Предложения и ожидания

Как он уточнил, "сами американцы признаются, что состояние отношений "хуже некуда".

"Все наши предложения по формированию объединенной повестки остаются на столе переговоров. Но упрашивать, бегать за кем-либо мы не собираемся. Будем терпеливо ждать, когда в Вашингтоне поймут важность и необходимость нормальных российско-американских отношений", - подытожил Антонов.

Системный диалог

"В первую очередь, надо отказаться от заочной полемики и восстановить каналы общения между нашими странами", - заявил посол в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, на чем Москве и Вашингтону в ближайшее время следовало бы сконцентрировать внимание для нормализации двусторонних отношений. "Вынуждены признать, что почти все механизмы коммуникации, с таким трудом созданные за последние 10 лет, разрушены или "заморожены". Нам нужен системный политический диалог, в отсутствие которого договариваться очень трудно, особенно если это происходит через СМИ", - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание на то, что "пока не получается наладить регулярные контакты между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео", к тому же "бездействует формат совместных совещаний" глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран в формате "2+2".

По словам посла, "на плаву пока лишь диалог между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном". "Их прямой разговор важен, необходим и востребован. Уверен, что интересам двух стран отвечает продолжение этих контактов, которые могли бы помочь возобновлению дискуссий в других форматах", - отметил Антонов.

Кроме того, подтвердил он, Москва считает крайне полезными и другие контакты, имевшие место в последние несколько месяцев между должностными лицами России и США. "Высоко оцениваем восстановление в декабре прошлого года диалога по контртеррористической проблематике на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Недавно в Вашингтоне побывал заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, который обсуждал проблематику урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Полезные консультации проводятся на высоком уровне между представителями МИД и Госдепартамента по сирийской проблематике", - сказал посол.

"И здесь нельзя не отметить важность контактов по линии министерств обороны. К слову, даже в самые трудные времена мы всегда старались сохранить такой канал общения. Сегодня он многоуровневый, российская сторона высоко оценивает профессиональный разговор на уровне начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и начальника Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда. Разговор, в основном, ограничивается сирийской проблематикой, хотя, по моему твердому убеждению, вопросов для обсуждения между двумя военачальниками куда больше, чем деконфликтинг на сирийской территории", - добавил Антонов.