Постпред России: главы МИД СНГ обсудят 5 апреля выход США из ДРСМД

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Тема выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет затрагиваться на предстоящем 5 апреля в Москве заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Эта тема наверняка будет обсуждаться на Совете министров иностранных дел. Нашим партнерам [по СНГ] будут доводиться российская аргументация, наши озабоченности", - отметил постпред РФ в СНГ.

По словам Грозова, данная тема является важной с учетом необходимости обеспечения стратегической стабильности и безопасности на пространстве от Атлантики до Урала. Он уточнил, что на повестке заседаний СМИД СНГ всегда присутствует "обмен мнениями по актуальным международным вопросам, проблемам". "Непременно все животрепещущие темы в рамках этого пункта повестки дня", - подчеркнул Грозов.

"Будет ли принято решение о том, чтобы выступить с какой-то общей позицией по данной проблематике, посмотрим по итогам обсуждения министрами всех этих вопросов", - заявил постпред РФ в органах СНГ.

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