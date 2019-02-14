Захарова заявила, что США склоняют армию Венесуэлы к мятежу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вашингтон пытается склонить Вооруженные силы Венесуэлы к мятежу. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, все говорит об избрании США остроконфронтационного сценария с применением силы. "В ход идут все средства информационно-психологического давления от манипулирования до прямого шантажа и разжигания ненависти, - констатировала она. - Главный объект воздействия - Вооруженные силы Венесуэлы. Военных открыто склоняют к мятежу".

Кроме того, отметила Захарова, наращивается санкционное давление.

"В условиях беспрецедентной зацикленности Вашингтона на необходимости свержения законного правительства суверенного государства, абсолютно не считаясь с нормами и принципами международного права, продолжается сокращаться круг так называемых рассматриваемых опций, - отметила Захарова. - Все сводится к реализации идеи осуществления госпереворота, свержения законного лидера. Такое впечатление, что тезис "он должен уйти" в Вашингтоне постоянно лежит на столе, меняются только фамилии".

"Форсированное построение параллельных государственных структур не приносит видимого результата, количество участников антиправительственных акций не достигает намеченных масштабов, несмотря на вливаемые ресурсы, - обратила внимание дипломат. - Консолидации внутренней оппозиции не происходит, международная поддержка самопровозглашенным властям стремительно обрастает многочисленными нюансами".