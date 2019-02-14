Лавров обсудит в Мюнхене сохранение мировой стабильности на фоне краха ДРСМД

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15-16 февраля в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности обсудит с главами МИД и представителями международных организаций вопросы поддержания стабильности и борьбы с угрозами на Ближнем Востоке, в Евразийском регионе и других частях мира. Ожидается, что представители НАТО в ходе контактов с российской стороной поднимут тему сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На полях форума пройдут двусторонние и многосторонние встречи с участием Лаврова. Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, в частности прорабатываются двусторонние контакты с главами МИД Германии Хайко Маасом, Республики Корея Кан Гён Хва, Бельгии Дидье Рейндерсом, Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, Монголии Дамдины Цогтбаатаром, Армении Зограбом Мнацаканяном, Хорватии Марией Пейчинович Бурич.

Выступление российского министра ожидается 16 февраля в ходе пленарного заседания высокого уровня. Лавров в качестве главы делегации РФ расскажет о подходах Москвы в сфере обеспечения международной безопасности и глобальной стабильности и изложит принципиальные намерения по выстраиванию сотрудничества "в широком регионе - от большой Европы до большой Евразии", информировали во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, тема дальнейших действий Москвы и Токио на пути к подписанию мирного договора будет обсуждаться в ходе планируемой встречи Лаврова со своим японским коллегой Таро Коно. Отдельные переговоры возможны с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Также в графике министра значатся беседы с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом, как ранее заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, контакты российской делегации с американскими коллегами на Мюнхенской конференции не запланированы, так как Вашингтон уходит от диалога. Между тем он не исключил "спонтанных" разговоров с представителями США в ходе форума.

Возможность проведения встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Украина и Франция) сторонами диалога не подтверждается, но и категорически не опровергается. Так, статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин отметил на прошлой неделе, что разговоры по данному вопросу пока не ведутся. А в германском дипведомстве, комментируя вероятность такой встречи, заявили, что окончательный график главы МИД будет известен только в пятницу, первый день конференции.

Краеугольный камень безопасности

Представители НАТО на встрече с российской делегацией намерены обсудить тему сохранения ДРСМД. По словам генсека Североатлантического альянса, основное внимание организации "сейчас уделяется тому, чтобы этот краеугольный камень безопасности в Европе остался". Столтенберг заявил, что на полях конференции в ходе общения с Лавровым рассчитывает рассмотреть ситуацию вокруг договора. Несмотря на многократные заявления российской стороны, а также предоставленные данные по ракете 9М729, генсек организации по-прежнему считает, что именно Россия, а не США, нарушает условия соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в ДРСМД в ответ на соответствующие действия Вашингтона. При этом глава государства поручил более не инициировать переговоры с США по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.