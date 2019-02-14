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Лавров обсудит в Мюнхене сохранение мировой стабильности на фоне краха ДРСМД

Глава МИД России также изложит принципиальные намерения по выстраиванию сотрудничества "в широком регионе - от большой Европы до большой Евразии"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15-16 февраля в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности обсудит с главами МИД и представителями международных организаций вопросы поддержания стабильности и борьбы с угрозами на Ближнем Востоке, в Евразийском регионе и других частях мира. Ожидается, что представители НАТО в ходе контактов с российской стороной поднимут тему сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Выступление российского министра ожидается 16 февраля в ходе пленарного заседания высокого уровня. Лавров в качестве главы делегации РФ расскажет о подходах Москвы в сфере обеспечения международной безопасности и глобальной стабильности и изложит принципиальные намерения по выстраиванию сотрудничества "в широком регионе - от большой Европы до большой Евразии", информировали во внешнеполитическом ведомстве.

США уходят от разговора

На полях форума пройдут двусторонние и многосторонние встречи с участием Лаврова. Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, в частности прорабатываются двусторонние контакты с главами МИД Германии Хайко Маасом, Республики Корея Кан Гён Хва, Бельгии Дидье Рейндерсом, Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, Монголии Дамдины Цогтбаатаром, Армении Зограбом Мнацаканяном, Хорватии Марией Пейчинович Бурич.

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Кроме того, тема дальнейших действий Москвы и Токио на пути к подписанию мирного договора будет обсуждаться в ходе планируемой встречи Лаврова со своим японским коллегой Таро Коно. Отдельные переговоры возможны с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Также в графике министра значатся беседы с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом, как ранее заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, контакты российской делегации с американскими коллегами на Мюнхенской конференции не запланированы, так как Вашингтон уходит от диалога. Между тем он не исключил "спонтанных" разговоров с представителями США в ходе форума.

Возможность проведения встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Украина и Франция) сторонами диалога не подтверждается, но и категорически не опровергается. Так, статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин отметил на прошлой неделе, что разговоры по данному вопросу пока не ведутся. А в германском дипведомстве, комментируя вероятность такой встречи, заявили, что окончательный график главы МИД будет известен только в пятницу, первый день конференции.

Краеугольный камень безопасности

Представители НАТО на встрече с российской делегацией намерены обсудить тему сохранения ДРСМД. По словам генсека Североатлантического альянса, основное внимание организации "сейчас уделяется тому, чтобы этот краеугольный камень безопасности в Европе остался". Столтенберг заявил, что на полях конференции в ходе общения с Лавровым рассчитывает рассмотреть ситуацию вокруг договора. Несмотря на многократные заявления российской стороны, а также предоставленные данные по ракете 9М729, генсек организации по-прежнему считает, что именно Россия, а не США, нарушает условия соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в ДРСМД в ответ на соответствующие действия Вашингтона. При этом глава государства поручил более не инициировать переговоры с США по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

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