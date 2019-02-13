В НАТО обсудили будущее без ДРСМД. Альянс готовится принять меры для сдерживания России

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО провели в среду первую дискуссию на заседании Североатлантического совета в Брюсселе о действиях, которые альянс намерен предпринять после окончательного прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ни о каких практических шагах по итогам министерских консультаций альянс не объявил.
Этот российско-американский договор, вероятнее всего, прекратит свое действие 1 августа - после того, как завершится прописанная в документе шестимесячная процедура расторжения, которую США запустили 1 февраля.
Как сообщил по итогам первой рабочей сессии Североатлантического совета генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс начнет принимать практические военные меры сдерживания России только через полгода, если США выйдут из него. Он пообещал, что за это время альянс "тщательно изучит новые угрозы и подготовит ответные, скоординированные и сбалансированные меры сдерживания". Он заверил, что США не будут разворачивать новые ядерные ракеты средней дальности в Европе, а также не станут настаивать на новом увеличении военных расходов государств НАТО выше отметки в 2% ВВП.
Столтенберг в очередной раз возложил всю ответственность за действия США на Россию, но пообещал, что альянс продолжит диалог с РФ на разных площадках, включая Совет Россия - НАТО, Мюнхенскую конференцию по безопасности и двусторонние консультации стран - членов с Россией, призывая Москву "вернуться к соблюдению ДРСМД". Генсек обошел полным молчанием все три пункта российских обвинений в адрес США в нарушении этого договора.
Без новых ракет в Европе
Североатлантический альянс начнет принимать новые военные меры сдерживания России в связи с ситуацией вокруг ДРСМД только через полгода, если США выйдут из него, заявил Столтенберг.
"Мы пытаемся сохранить договор. Если не сможем этого сделать после шестимесячного периода, то тогда, конечно, мы должны будем отреагировать", - сказал он, отметив, что союзники по НАТО обеспечат эффективное сдерживание, если ДРСМД перестанет действовать без развертывания новых ракет в Европе.
По его словам, альянс рассматривает возможные шаги в случае выхода США из ДРСМД через полгода. "Наш подход - жесткий, но при этом очень взвешенный. Наша реакция будет носить оборонительный характер. И у нас нет намерений разворачивать новые ракеты в Европе", - добавил генсек.
Как сообщил в кулуарах встречи источник в штаб-квартире НАТО, альянс не намерен добиваться паритета с Россией по всем видам вооружений. Он подчеркнул, что Брюссель будет изучать ассиметричные варианты ответа на развертывание новых российских ракет, "не копируя действия России зеркально".
Спасти Договор о РСМД?
По словам генсека, основное внимание альянса "сейчас уделяется тому, чтобы этот краеугольный камень безопасности в Европе остался". "Поэтому мы продолжаем работать над лучшим вариантом - сохранением ДРСМД", - резюмировал Столтенберг. Он объявил, что рассчитывает обсудить ситуацию вокруг ДРСМД с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 15-17 февраля.
"Я твердо верю в необходимость поддержания диалога с Россией на разных уровнях, особенно в условиях, когда у нас столько проблем и когда напряженность высока. Я рассчитываю встретиться с министром Лавровым в Мюнхене", - заявил Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО. "Мы также обсуждали эту тему в Совете Россия - НАТО. Тема ДРСМД остается важной частью диалога с Россией", - продолжил Столтенберг.
"Россия знает, что мы готовы к обсуждению, что мы убеждены и верим: ДРСМД очень важен. Но он не будет работать, если только одна сторона будет соблюдать его. Поэтому Россия сейчас отвечает за сохранение этого договора", - сказал Столтенберг.
Ни цента сверху
Отвечая на вопрос ТАСС, генсек НАТО, заявил, что Североатлантический альянс не планирует повышать порог военных расходов военного блока выше 2% ВВП даже после выхода США из ДРСМД. "США еще не вышли из ДРСМД, а объявили о своем намерении выйти, дав шесть месяцев предупреждения, - сказал он. - США признают прогресс, достигнутый европейскими членами НАТО и Канадой [по оборонным расходам]. Поэтому сегодня главное внимание НАТО сосредоточено на том, чтобы выполнить уже взятые на себя обязательства".
Генсек альянса в очередной раз отметил, что страны - члены НАТО увеличивают военные расходы, чтобы достичь отметки 2% ВВП. По его словам, к концу 2020 года европейские страны НАТО и Канада увеличат свои военные расходы на $100 млрд, по сравнению с уровнем 2014 года.
Ранее Столтенберг признал, что не все государства - члены НАТО смогут выполнить постановление саммита альянса в Уэльсе в 2014 году об обязательном увеличении в течение 10 лет, то есть к 2024 году, военных расходов до 2% ВВП. "Большинство стран НАТО приняли национальные планы по повышению военных расходов до 2% ВВП к 2024", - отметил Столтенберг на пресс-конференции и пообещал, что альянс "будет стремиться увеличить количество" таких государств. В числе стран, которые не планируют наращивать оборонные расходы до 2% ВВП к 2024 году, остается первая экономика ЕС - Германия.
"Я также приветствую тот факт, что даже те государства, которые не приняли план по увеличению расходов до 2% ВВП, в частности Германия, тем не менее стабильно увеличивают свои военные расходы. Главное, что все государства альянса прекратили сокращение военных бюджетов и начали их увеличение", - заявил Столтенберг.
Как сообщил, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах встречи источник в НАТО, Македония, которая должна вступить в НАТО к концу этого или в крайнем случае к весне следующего года, будет связана теми же обязательствами, что и все остальные страны альянса, и должна будет увеличить свой военный бюджет до 2% ВВП к 2024 году.
На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года под предлогом угрозы со стороны России США добились от партнеров по альянсу обязательств повысить оборонные расходы до 2% ВВП, что для Германии, Италии или Испании означает фактически удвоение военного бюджета. Более того, США настояли, чтобы до трети этих денег были использованы на закупку новых вооружений и техники, основным производителем которых в НАТО является военно-промышленный комплекс США. Более всего потратиться на технику предстоит государствам Восточной Европы, армии которых до настоящего момента на 30-70% (в зависимости от страны) имеют на вооружении технику советского производства, которая с 2014 года не имеет лицензионного обслуживания.