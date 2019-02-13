В НАТО обсудили будущее без ДРСМД. Альянс готовится принять меры для сдерживания России

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО провели в среду первую дискуссию на заседании Североатлантического совета в Брюсселе о действиях, которые альянс намерен предпринять после окончательного прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ни о каких практических шагах по итогам министерских консультаций альянс не объявил.

Этот российско-американский договор, вероятнее всего, прекратит свое действие 1 августа - после того, как завершится прописанная в документе шестимесячная процедура расторжения, которую США запустили 1 февраля.

Как сообщил по итогам первой рабочей сессии Североатлантического совета генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс начнет принимать практические военные меры сдерживания России только через полгода, если США выйдут из него. Он пообещал, что за это время альянс "тщательно изучит новые угрозы и подготовит ответные, скоординированные и сбалансированные меры сдерживания". Он заверил, что США не будут разворачивать новые ядерные ракеты средней дальности в Европе, а также не станут настаивать на новом увеличении военных расходов государств НАТО выше отметки в 2% ВВП.

Столтенберг в очередной раз возложил всю ответственность за действия США на Россию, но пообещал, что альянс продолжит диалог с РФ на разных площадках, включая Совет Россия - НАТО, Мюнхенскую конференцию по безопасности и двусторонние консультации стран - членов с Россией, призывая Москву "вернуться к соблюдению ДРСМД". Генсек обошел полным молчанием все три пункта российских обвинений в адрес США в нарушении этого договора.

Без новых ракет в Европе

Североатлантический альянс начнет принимать новые военные меры сдерживания России в связи с ситуацией вокруг ДРСМД только через полгода, если США выйдут из него, заявил Столтенберг.

"Мы пытаемся сохранить договор. Если не сможем этого сделать после шестимесячного периода, то тогда, конечно, мы должны будем отреагировать", - сказал он, отметив, что союзники по НАТО обеспечат эффективное сдерживание, если ДРСМД перестанет действовать без развертывания новых ракет в Европе.

По его словам, альянс рассматривает возможные шаги в случае выхода США из ДРСМД через полгода. "Наш подход - жесткий, но при этом очень взвешенный. Наша реакция будет носить оборонительный характер. И у нас нет намерений разворачивать новые ракеты в Европе", - добавил генсек.

Как сообщил в кулуарах встречи источник в штаб-квартире НАТО, альянс не намерен добиваться паритета с Россией по всем видам вооружений. Он подчеркнул, что Брюссель будет изучать ассиметричные варианты ответа на развертывание новых российских ракет, "не копируя действия России зеркально".

Спасти Договор о РСМД?

По словам генсека, основное внимание альянса "сейчас уделяется тому, чтобы этот краеугольный камень безопасности в Европе остался". "Поэтому мы продолжаем работать над лучшим вариантом - сохранением ДРСМД", - резюмировал Столтенберг. Он объявил, что рассчитывает обсудить ситуацию вокруг ДРСМД с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 15-17 февраля.