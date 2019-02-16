Посольство РФ разделяет возмущение родственников погибшей в Эймсбери британки

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне разделяет возмущение родственников погибшей от отравления в английском городке Эймсбери британки Дон Стерджес, которые возложили вину за нетранспарентное расследование данного трагического инцидента на британское правительство. Об этом заявил в субботу пресс-секретарь российского дипломатического представительства.

"Полностью согласны с мнением семьи Стерджесс - многочисленные вопросы о трагедии в Эймсбери остаются без ответа, британские власти тщательно скрывают обстоятельства произошедшего, и нам понятно справедливое возмущение близких родственников", - сказал дипломат. Он добавил, что у посольства вызывает обеспокоенность и тот факт, что погибшая была кремирована, что, как отметил пресс-секретарь, "исключает возможность дальнейших следственных действий или перепроверки первичных данных о причинах смерти британки".

"Идентичную ситуацию мы наблюдаем и в отношении российских граждан - Сергея и Юлии Скрипаль, о чем, кстати, говорят и родители погибшей. Спустя почти год с момента инцидента в Солсбери британские власти и правоохранительные органы не предоставили никаких официальных результатов проводимого расследования", - отметил представитель посольства.

Он напомнил, что десятки запросов российской стороны о сотрудничестве в деле об отравлении граждан РФ остались без ответа, а следствие проходит в атмосфере полной секретности. Дипломат также добавил, что в нарушение международного права российскому посольству было отказано в доступе к Скрипалям с тем, чтобы убедиться, что они живы, здоровы и находятся в безопасности.

"Все это - элементы общей линии британских властей на засекречивание информации, которая могла бы пролить свет на то, что в действительности произошло в Солсбери и Эймсбери. Вместо того, чтобы вводить в заблуждение британскую и российскую общественность, официальный Лондон должен, наконец, представить России и международному сообществу результаты расследования", - подчеркнул пресс-секретарь.

Диломат добавил, что, в случае заинтересованности семьи Стерджес, посольство РФ будет готово показать им все официальные запросы, которые были направлены в Форин-оффис и просто проигнорированы британской дипломатической службой". "Готовы также рассказать, что мы думаем о случившемся в Солсбери, почему британская сторона все скрывает от общественности, и по каким причинам никто ничего не знает о судьбе Скрипалей", - сообщил пресс-секретарь.

В пятницу, 15 февраля, газета The Guardian опубликовала интервью с отцом погибшей женщины Стэном и ее матерью Кэролайн Стерджес. Они обвинили в гибели своей дочери правительство Великобритании, скрывающее обстоятельства произошедшей трагедии. В частности отец возложил на власти страны ответственность за то, что они поселили Скрипаля в Солсбери.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября минувшего года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ). Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.