Песков: участники антитеррористической операции в Идлибе еще не определены

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Участники потенциальной операции против боевиков террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра") еще не определены. Об этом сообщил в интервью турецкой газете Hurriyet Daily News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам действительно нужна операция, но мы должны решить, будет ли она проводиться Турцией или какой-либо другой страной. Мы не должны надеяться на достижение договоренностей с детищем "Ахрар аш-Шам", это ложная надежда, поскольку все они являются террористами. Они "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), которая является детищем "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Нет никакого значения, сменили ли они свои названия", - подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера указал на необходимость предотвращения нового потока беженцев, который может направиться в соседнюю Турцию. "Если сотни тысяч беженцев будут бежать в Турцию, это будет очень плохо. Мы должны избежать подобного развития событий. И все-таки мы не должны подвергать риску всевозможные процессы решения кризиса в Сирии", - отметил он.

Между тем после прошедшего 14 февраля саммита РФ - Турция - Иран по сирийскому урегулированию президент Турции не исключил возможности проведения совместной с Россией и Ираном операции против боевиков в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

17 сентября прошлого года в Сочи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.