Лавров заявил, что целью США в Сирии является раскол государства

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. США хотят создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство и расколоть эту арабскую страну. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ситуация на северо-востоке Сирии создана в результате незаконного пребывания там США. США под предлогом борьбы с терроризмом и взяв к себе в союзники основные курдские структуры, на самом деле, параллельно с некими боевыми действиями против ИГ (запрещена в РФ), вели к образованию на восточном берегу Евфрата квазигосударства, - отметил глава МИД РФ. - Прямо сейчас американцы заявляют, что их главной задачей является недопустить возвращения на восточный берег Евфрата сирийского правительства".

"США в лоб заявляют, что, даже уйдя из Сирии, будут поддерживать курдов, но только до той поры, пока курды не начнут взаимодействовать с сирийскими правительством и Россией, - обратил внимание Лавров. - Иными словами, задача восстановления и территориальной целостности Сирии, под которой подписалось все международное сообщество, включая США, для американцев являлось лишь маневром для отвода глаз. Их цель: Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство".

По его словам, США уже активно вкладывают средства в это квазигосударство, в том числе заставляют союзников платить за обустройство этой части Сирии, при этом запрещая им "вкладывать средства в восстановление инфраструктуры остальной части арабской республики, находящейся под контролем законного правительства.

"Ситуация там должна определяться не прихотью США. Пытаться диктовать условия суверенной стране как ей распоряжаться своими территориями - это немножко чересчур даже для нынешних властей США, которые своей лихостью в международном праве составили себе известную репутацию", - подчеркнул Лавров.