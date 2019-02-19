МИД РФ: западные дипломаты обманули Иорданию относительно сроков пребывания "Белых касок"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Западные дипломаты обманули Иорданию относительно сроков пребывания на территории королевства эвакуированных из Сирии представителей неправительственной организации "Белые каски". Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.

"Когда сирийские вооруженные силы при поддержке российских ВКС вели зачистку от террористов юго-западной зоны деэскалации, включая соответствующий сектор Голанских высот, наши западные партнеры в июле 2018 года приняли решение об эвакуации активистов псевдогуманитарной организации "Белые каски" из Сирии. В качестве временного прибежища для них были определены иорданские лагеря для сирийских беженцев с тем, чтобы поручившиеся западные государства, такие как Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Франция и другие, разместили их затем на собственной территории", - отметил дипломат.

Он обратил внимание, что "в этой сомнительной операции была задействована авторитетная международная структура - Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, силами которой и были эвакуированы "Белые каски" из Сирии в Иорданию". "И как в свое время отмечал МИД России, любая поддержка со стороны УВКБ ООН провокационной активности "белокасочников" - в лучшем случае большая ошибка, а в худшем - политическая ангажированность и отказ от гуманитарных принципов нейтральности, независимости, гуманности и беспристрастности в своей работе", - добавил Рогачев.

"По-видимому, именно западные дипломаты заставили поверить не только представителей данной структуры ООН, но и самих иорданцев, что "белокасочники" на иорданской земле долго не задержатся. Однако они задержались и до сих пор там находятся", - подчеркнул глава департамента.

По его словам, сама по себе операция по эвакуации "свидетельствует о многом". "Во-первых, это показывает, кто на самом деле кукловод: кто принимает решения по "белокасочникам", в том числе принципиального характера, как то, которое мы обсуждаем - прекратить деятельность и рассредоточиться по миру, - так, очевидно, и все остальное, - пояснил Рогачев. - Во-вторых, буквально до последнего момента - этапа эвакуации из Иордании - все шло вполне гладко, что также говорит об абсолютной управляемости этой организации, наличии дисциплины и подчиненности в ее рядах, позволяющих действовать скрытно и организованно".