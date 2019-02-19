МИД РФ: Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями перед выборами

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти в Киеве перед президентскими выборами не останавливаются перед самыми гнусными провокациями, пытаясь втянуть в них наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

"Похоже, Киев сознательно продолжает "размораживать" ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей, - обратили внимание в министерстве. - Все это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании [президента Украины] Петра Порошенко, главная цель которого - переключить внимание избирателя с проблем экономики, социальной сферы, массового обнищания, фактического бегства трудоспособного населения из страны, гонений на духовенство и верующих Украинской православной церкви на военные действия в Донбассе, возложить на Россию ответственность за провалы в собственной политике".

"В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар", - констатировали в МИД РФ.