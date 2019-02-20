Матвиенко назвала нарушением норм демократии признание рядом стран Гуайдо главой Венесуэлы

По ее словам, вмешательство извне никогда ни к чему хорошему не приводило и лишь может усугубить кризис в Венесуэле. "И объявлять неизвестно кого и как президентом - это нарушение всех демократических норм, когда только через выборы сам народ, сами граждане Венесуэлы должны решить, кто будет депутатами парламента, кто будет президентом страны", - сказала спикер. Матвиенко подчеркнула что подобное назначение президента "на площадях" - это "один из вариантов цветных революций, которые прошли в ряде стран и привели к провалу этих стран". Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Россия считает недопустимым вмешательство кого-либо в дела других государств и расшатывание внутренней ситуации. "Нужно создавать условия для мирных переговоров внутри Венесуэлы", - заключила Матвиенко.