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Политический кризис в Венесуэле

Матвиенко назвала нарушением норм демократии признание рядом стран Гуайдо главой Венесуэлы

По мнению спикера Совфеда, вмешательство извне никогда ни к чему хорошему не приводило

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия выступает против вмешательства извне в ситуацию в Венесуэле и считает недемократичным объявление рядом стран главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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По ее словам, вмешательство извне никогда ни к чему хорошему не приводило и лишь может усугубить кризис в Венесуэле. "И объявлять неизвестно кого и как президентом - это нарушение всех демократических норм, когда только через выборы сам народ, сами граждане Венесуэлы должны решить, кто будет депутатами парламента, кто будет президентом страны", - сказала спикер. Матвиенко подчеркнула что подобное назначение президента "на площадях" - это "один из вариантов цветных революций, которые прошли в ряде стран и привели к провалу этих стран". Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Россия считает недопустимым вмешательство кого-либо в дела других государств и расшатывание внутренней ситуации. "Нужно создавать условия для мирных переговоров внутри Венесуэлы", - заключила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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