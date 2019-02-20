Посол РФ в Венесуэле: Гуайдо не пытался установить контакты с российскими дипломатами

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не предпринимал попыток установить контакты с российскими дипломатами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

"Большинство оппозиционных сил в действительности всегда выступало за поиски мирного сосуществования с боливарианцами, и в настоящий момент кажущееся единство античавистов вокруг радикального проекта не отражает имеющего место многообразия позиций, - обратил внимание дипломат. - Посольство поддерживает контакты с конструктивно настроенными оппозиционерами, которые и в настоящей ситуации выступают за поиски мирной развязки кризиса, опасаясь возможной иностранной интервенции и срыва страны в хаос".

"Что касается Хуана Гуайдо, то он не предпринимал попыток установить с нами контакты", - подчеркнул Заемский.