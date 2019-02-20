Посол РФ заявил, что в Венесуэле предпринимаются попытки искажения российской позиции

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Попытки исказить позицию Москвы по складывающейся в Венесуэле ситуации предпринимаются сегодня в Каракасе. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

По его словам, отношение к русским и России в целом за последние 40 лет прошло эволюцию от довольно прохладного и индифферентного до восприятия с интересом. "С каждым годом фиксируем возрастающую заинтересованность венесуэльской молодежи в получении высшего образования в России, изучении нашей культуры и языка", - указал дипломат.

"Тем не менее в связи с кризисом предпринимаются попытки исказить позицию нашей страны, представив ее как чуть ли не единственную опору "диктатора Мадуро", - обратил внимание Заемский.