{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Посол РФ заявил, что в Венесуэле предпринимаются попытки искажения российской позиции

По словам Владимира Заемского, Россию представляют как чуть ли не единственную опору "диктатора Мадуро"

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Попытки исказить позицию Москвы по складывающейся в Венесуэле ситуации предпринимаются сегодня в Каракасе. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

На эту тему
Посол РФ: Москва не планирует выводить активы из Венесуэлы

По его словам, отношение к русским и России в целом за последние 40 лет прошло эволюцию от довольно прохладного и индифферентного до восприятия с интересом. "С каждым годом фиксируем возрастающую заинтересованность венесуэльской молодежи в получении высшего образования в России, изучении нашей культуры и языка", - указал дипломат.

"Тем не менее в связи с кризисом предпринимаются попытки исказить позицию нашей страны, представив ее как чуть ли не единственную опору "диктатора Мадуро", - обратил внимание Заемский.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
Политический кризис в Венесуэле
Лавров: оппозиция Венесуэлы прямо приглашает США к вмешательству
Читать полностью