Небензя: РФ считает нужным частичное снятие санкций с КНДР для подвижек к денуклеаризации

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Россия считает необходимым частичное снятие санкций с КНДР для поощрения страны к денуклеаризации. Об этом заявил журналистам в среду постпред России при ООН Василий Небензя.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Мы считаем необходимым поощрять гуманитарные доставки в Северную Корею, мы считаем уместным экономическое поощрение, а это может потребовать хотя бы частичное снятие санкций", - отметил он.

Небензя также сообщил, что Москва приветствует подготовку саммита США и КНДР, однако "проблемы Корейского полуострова невозможно решить за два дня". "Это длинный путь, но мы должны по нему продвигаться", - заключил постпред.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Как сообщал телеканал NHK, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.

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