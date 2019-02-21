Брифинг Лаврова для представителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. Брифинг проходит в центральном здании МИД.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главная тема мероприятия - нынешнее состояние отношений между РФ и ЕС, а также перспективы их развития. Известно, что АЕБ объединяет более 500 компаний и банков из стран-членов ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и других государств, осуществляющих свою деятельность в России.