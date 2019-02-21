Лавров: санкции ЕС за применение химоружия находятся за пределами международного права

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новый режим санкций ЕС за производство и применение химического оружия находится за границами международного права. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге для Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"В качестве критерия для выбора стран, против которых такие санкции будут вводиться, выбрана не Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая основывается на универсальной конвенции, а выбрана инициатива Парижа, которая никакого отношения ни к ООН, ни к конвенции универсальной [Конвенции о запрещении химоружия] не имеет, - сказал он. - То есть за пределами универсальных структур одна страна объявляет о создании партнерства, а Евросоюз говорит - да, хорошая идея, когда это партнерство назначит виновных, мы против них будем объявлять санкции. Это все находится за пределами международного права".

По словам главы МИД РФ, ЕС, как и США, подвергается "искушению выходить за рамки тех структур, где нужно договариваться со всем миром". "Гораздо проще собраться в кругу тех, кто разделяет одни и те же ценности, и сказать, вот давайте мы сейчас сами здесь решим, кого наказывать, кого миловать", - констатировал он.

"Трудно с этим бороться. Потому что вы так решили, никто вам войну не будет объявлять и Америке не будет никто объявлять, но надо подумать о последствиях, разрушается универсальная основа международного права. Печально, но надеюсь, что этот процесс все-таки не будет необратимым", - заключил Лавров.

1 января Совет ЕС ввел санкции против четырех "сотрудников ГРУ" из-за дела об отравлении экс-полковника управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в рамках нового режима сообщества по введению ограничительных мер в отношении ответственных, по мнению ЕС, за производство и распространение химического оружия. Санкции также были расширены в отношении властей Сирии - в черный список были добавлены более 15 человек и компаний.