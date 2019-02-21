Замглавы МИД Венесуэлы проведет рабочие встречи в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль проведет в пятницу в российской столице переговоры, в том числе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

В Венесуэле настраиваются на долгую борьбу за власть

Без применения силы. В Венесуэле настраиваются на долгую борьбу за власть

Ранее сенатор сообщил, что планирует обсудить с Хилем текущую ситуацию в Венесуэле, двусторонние отношения в нынешних кризисных условиях, а также возможные формы поддержки основ международного права по парламентской линии.

Накануне высокопоставленный венесуэльский дипломат провел переговоры с российским коллегой Сергеем Рябковым, который заверил в твердой поддержке Москвой курса Каракаса, направленного на недопущение дестабилизации обстановки в стране, поддержал идею проведения общенационального диалога в интересах преодоления имеющихся в венесуэльском обществе расхождений.

Визит проходит на фоне кризиса в Венесуэле и в последний день установленного конституцией страны срока, в течение которого должны быть объявлены досрочные президентские выборы в случае "неспособности действующего президента выполнять свои функции", в чем оппозиция обвиняет Николаса Мадуро.

23 февраля, на следующий день после завершения этого срока, ожидается прибытие американской гуманитарной помощи, за которой уже направилась колонна сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Власти страны называли данную акцию троянским конем и дешевым шоу олигархии. В качестве предупредительной меры республика закрыла морскую и воздушную границы с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов.

Российская сторона неоднократно выражала озабоченность складывающейся ситуацией в Венесуэле. В этой связи Рябков отметил исключительную востребованность диалога между Москвой и Каракасом.