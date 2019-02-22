Косачев считает несогласованную с Венесуэлой гуманитарную помощь прикрытием провокации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Любые несогласованные с властями Венесуэлы гуманитарные операции являются операциями прикрытия, чтобы спровоцировать столкновения и осуществить военную интервенцию в эту страну. Такое мнение высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Любые операции, не согласованные с официальными властями Венесуэлы, являются не более чем операциями прикрытия, чтобы спровоцировать столкновения, спровоцировать силовое противостояние и в ситуации хаоса и неразберихи осуществить военную интервенцию в вашу страну", - сказал Косачев на встрече с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль.

Сенатор отметил, что встреча проходит накануне 23-24 февраля, когда "возможны прямые силовые провокации, связанные с поставками якобы гуманитарных грузов помощи из соседних стран на территорию Венесуэлы". "Мы убеждены в том, что любая гуманитарная помощь Венесуэле имеет право на существование по согласованию с легитимными властями Венесуэлы. Это единственный и самый прямой путь, чтобы соответствующие программы помощи достигали тех , кому они предназначены", - отметил Косачев.

Он подчеркнул, что сенаторы будут внимательно следить за развитием ситуации, в том числе и в предстоящие выходные. "Если ситуация этого потребует, будем готовы давать соответствующие оценки на уровне Совета Федерации", - сказал глава комитета. Он также подчеркнул, что Россия оказывала и готова впредь оказывать гуманитарную помощь Венесуэле как на двусторонней основе, так и по каналам многостороннего сотрудничества, в том числе по линии ООН.

О поддержке законного президента Николаса Мадуро

Косачев на встрече с замминистра иностранных дел Венесуэлы также выразил поддержку действующему президенту этой страны Николасу Мадуро.

"Хотел бы выразить от коллег, от имени Совета Федерации слова поддержки законному президенту Венесуэлы, господину Мадуро, который был избран гражданами вашей страны 20 мая прошлого года. Другого президента Венесуэлы мы не знаем", - сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что Россия последовательно выступает в защиту суверенного права любых народов на определение своей судьбы. "В последнее время мы неоднократно убеждались, что попытки вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств - а это та практика, которую активно использует Запад, - всегда приводит к потрясениям, к хаосу, к новым проблемам для стран и народов, в чьи внутренние суверенные дела вмешиваются такие страны, как США и их западные союзники", - сказал глава комитета.

По его словам, у России нет сомнений в том, что президентские выборы 20 мая 2018 года были легитимными и соответствовали международным стандартам. "В данном случае избранный на второй срок президент Венесуэлы господин Мадуро полностью на законных основаниях вступил в свои вторые президентские полномочия 10 января этого года", - сказал Косачев, добавив, что эта позиция РФ не претерпела изменений.