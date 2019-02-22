Захарова: Лондон засекретил "дело Скрипалей", так как не может подтвердить свои обвинения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Британские власти засекретили данные по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из-за невозможности подтвердить обвинения против России. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

"В преддверии годовщины инспирированной и раскрученной Великобританией провокации в Солсбери и Эймсбери видим, что усилиями политтехнологов королевства история начинает обрастать новыми домыслами, вовсю опять используется практика управляемых утечек, - отметила она. - В СМИ появляются публикации о неком болгарском следе, в котором называются все новые подозреваемые в отравлении Скрипалей".

"Все эти фейковые вбросы создаются с определенными политическими целями, основываются на принципе highly likely [англ. "с большой долей вероятности"]", - сказала дипломат. По словам Захаровой, подобных фальшивок было немало.

"Расцениваем это как элементы общей линии властей Великобритании на засекречивание информации, которая могла бы пролить свет на то, что действительно произошло в Солсбери и Эймсбери, - заявила представитель МИД РФ. - Несмотря на наши неоднократные запросы, никакой достоверной или даже официальной информации британская сторона нам предоставить не может. Причина проста: либо есть, что скрывать, либо нет реальных свидетельств того, в чем нас обвиняют".