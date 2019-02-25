Международный комитет Совфеда подготовит заявление в связи с ситуацией в Венесуэле

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам подготовит заявление в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы и предложит верхней палате парламента принять его.

Об этом сообщил в понедельник глава комитета Константин Косачев.

"Ситуация тревожная. Понятно, что на этом провокаторы не остановятся. Уже заявлено, что чуть ли не сегодня господин [госсекретарь США Майкл] Помпео будет объявлять о некоей следующей программе конкретных шагов американцев и их союзников в отношении Венесуэлы. <...> Возникло предложение отреагировать на эту ситуацию заявлением Совета Федерации", - сказала Косачев на заседании комитета.

Он также добавил, что открыто говорится о том, "что вслед за Венесуэлой американцы будут точно так же давить и менять власть в ряде других центрально- и латиноамериканских стран, называются чаще всего Куба и Никарагуа".