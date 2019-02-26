Иванов: переговоров с Японией о передаче каких-либо территорий "и в помине нет"

С. КРАБОЗАВОДСКОЕ /Сахалинская область/, 26 февраля. / ТАСС/. Москва ведет и готова дальше вести переговоры с Токио о заключении мирного договора, но вопрос о передаче Японии каких-либо территорий не обсуждается. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мы 60 лет ведем переговоры и дальше готовы вести. О чем переговоры? О заключении мирного договора", - отметил Иванов, подчеркнув, что "территориальная проблема существует и бытует в Японии", но не в России.

"У нас существуют определенные спекуляции, некоторые СМИ рады поспекулировать на этой теме, чтобы просто заполнить страницы своего издания, чтобы было, о чем поговорить. Но на самом деле за этим ничего нет, это все виртуально. А реальность заключается в том, что никаких переговоров ни о какой передаче (островов - прим. ТАСС) и близко, и в помине нет, хочу вас в этом заверить", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Он отметил, что ничего хорошего в отсутствии мирного договора между РФ и Японией нет, но и "ничего страшного тоже нет". Иванов обратил внимание на то, что у двух стран есть дипломатические отношения, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, культурные, спортивные и гуманитарные связи. "Отсутствие мирного договора - это не очень хорошо, но это и не смертельно. Жить можно, 70 лет мы жили, и дальше можем жить", - заключил спецпредставитель президента РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу "Феникс" сказал, что условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы. По словам российского министра, РФ не ведет с Японией переговоры о заключении мирного договора на условиях японской стороны и выступает против искусственных сроков заключения этого соглашения.