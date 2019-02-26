Небензя заявил, что РФ распространит в СБ ООН собственный проект заявления по Венесуэле

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Российская делегация распространит в Совете безопасности ООН проект заявления по Венесуэле аналогичный принятому по американской инициативе заявлению по ситуации в Гаити. Об этом сообщил во вторник на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"21 февраля американская делегация предложила текст сообщения Совета безопасности ООН для прессы по событиям в Гаити, которое все члены Совета единогласно поддержали", - напомнил дипломат. "Готовы ли американские коллеги принять в качестве заявления председателя Совета безопасности аналогичный текст по отношению к Венесуэле? - обратился он к американскому спецпредставителю по Венесуэле Эллиоту Абрамсу. - Ведь сложно не заметить, что он касается практически идентичной ситуации. Разница лишь в том, что в случае с Гаити Вашингтон решил занять сторону законной власти, во всяком случае пока".

РФ готова к посредничеству

Он также отметил, что Россия готова оказать содействие поиску взаимопонимания между политическими силами в Венесуэле.

"Со своей стороны готовы оказывать содействие поиску такого взаимопонимания между всеми конструктивно и патриотически настроенными и силами в Венесуэле". - сказал он. Небензя также предостерег от реализации военного сценария в Венесуэле, "который имел бы самые тяжелые последствия для региона".

Небензя также обратился ко всем государствам региона с призывом "вне зависимости от политических предпочтений твердо выразить поддержку уставу ООН, неприятию угрозы силой и применению силы и грубейшего вмешательства во внутренние дела суверенного государства".

Власть Гуайдо юридически ничтожна

Небензя также назвал заявления о законности власти Хуана Гуайдо в Венесуэле юридически ничтожными.

"В независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом, и сразу же, через несколько минут, был признан Соединенными Штатами", - отметил он.

"Думаю, что те, кто сейчас здесь рассуждают о конституционном процессе и законности власти Гуайдо на основе венесуэльской конституции, понимают, что звучат лицемерно и юридически ничтожно, да просто смешно, - констатировал Небензя. - То что мы наблюдаем - это просто надругательство над законом и конституционным правом".