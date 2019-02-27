Косачев назвал сомнительными публикации в СМИ о направлении ЧВК из России в Венесуэлу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал сомнительными публикации в СМИ о направлении в Венесуэлу представителей российских частных военных компаний (ЧВК) для усиления безопасности президента страны.

"Мы обсуждали ситуацию в Венесуэле на комитете по международным делам дважды: и в открытом, и в закрытом режиме. Я могу твердо сказать, что ни на одном этапе нигде эта информация не звучала. Я не вижу никаких оснований обсуждать ее в этих стенах на основании сомнительных публикаций в СМИ", - заявил Косачев на пленарном заседании в среду, отвечая на вопрос сенатора Нарусовой о планах частной военной компании направить своих представителей в Венесуэлу.

25 января агентство Reuters со ссылкой на свои источники утверждало, что в Венесуэлу якобы прибыли бойцы ЧВК "Вагнер" для усиления безопасности президента страны Николаса Мадуро.

Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил в интервью ТАСС, что информация о направлении в Венесуэлу работников российских частных военных компаний не соответствует действительности.