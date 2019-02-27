Российские общественники проведут дистанционный мониторинг выборов на Украине

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) России и представители общественных организаций будут дистанционно следить за ходом президентских выборов на Украине 31 марта. Об этом заявил в среду член ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

"Мы, безусловно, в Общественной палате, мои коллеги и в личном качестве, и общественные организации, будем вести дистанционный мониторинг", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Григорьева, общественники в России отслеживают избирательную кампанию на Украине. "И то, что даже сейчас уже происходит, конечно, вызывает у нас резко негативную оценку. Достаточно почитать заявления украинских политиков, которые рассказывают, с какими нарушениями этот период проходит", - заметил он.

Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.

7 февраля Верховная рада одобрила закон, согласно которому наблюдателем на президентских, парламентских или местных выборах не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также "лицо, которое было предложено [в качестве наблюдателя] государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом".

Действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что данная позиция Украины в отношении наблюдателей от РФ не отвечает принципам ОБСЕ.