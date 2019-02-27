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Политический кризис в Венесуэле

Вершинин заявил, что Москва и Каракас не приемлют вмешательства США в дела Венесуэлы

Россия и Венесуэла считают, что действия США нарушают все нормы международного права

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в среду на встрече в Женеве подтвердили неприятие любых попыток вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, а действия США в отношении этой страны расценили как нарушение норм международного права. Об этом Сергей Вершинин сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

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Заместитель главы МИД РФ расценил состоявшуюся беседу как "подробную и интересную". Хорхе Арреаса прибыл из Нью-Йорка, где во вторник состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Венесуэле. В Женеве венесуэльский министр принял участие в сессии Совета ООН по правам человека.

"Мы говорили в первую очередь о последних событиях вокруг Венесуэлы, которые очень подробно обсуждались вчера на Совете Безопасности ООН, - сказал Вершинин. - Мы подтвердили неприятие любых попыток вмешательства во внутренние, суверенные дела Венесуэлы". Была подтверждена также "неприемлемость нарушения основополагающих принципов Устава ООН, которые предусматривают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности".

Россия и Венесуэла считают, что "действия США и поддерживающих их стран, которые откровенно нарушают все нормы международного права, активно призывая к смене власти в Венесуэле, в том числе апеллируя к военным в этой стране, не могут считаться приемлемыми в современных международных условиях", констатировал заместитель главы дипломатического ведомства России. "Это никоим образом не должно стать нормой международного общения, а напротив должно осуждаться", - заключил Вершинин.

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СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеВершинин, Сергей Васильевич
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