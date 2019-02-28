Слуцкий считает, что проблему КНДР нельзя отдавать на откуп только Вашингтону

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался за возврат к формату шестисторонних переговоров по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и выработку общей позиции по смягчению санкций в отношении КНДР.

"Вопросы северокорейского урегулирования нельзя отдавать только на откуп Вашингтона. И это показали итоги внезапно завершившегося второго саммита КНДР - США. Необходимо, очевидно, возвращаться к формату шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Китай, Япония, Южная Корея и Россия могут оказать серьезное влияние на ситуацию", - заявил Слуцкий журналистам в четверг, комментируя встречу лидеров США и КНДР в Ханое.

По его мнению, для поиска общего консенсуса "стоит также вновь ставить вопрос по КНДР на площадке СБ ООН". "С учетом позитивного настроя Пхеньяна на решение проблемы, исходя из озабоченностей всего мирового сообщества, было бы логично задуматься о подготовке новой резолюции о смягчении санкций против Северной Кореи", - считает Слуцкий.

Говоря о втором американо-северокорейском саммите, политик добавил, что "и Трамп, и Ким Чен Ын отличаются определенной степенью непредсказуемости". "Что произошло на самом деле, мы можем только догадываться, я не исключаю, что США в свойственной им манере могли зайти за допустимые границы и стали жестко навязывать свои условия. В случае с КНДР диктат, как мы неоднократно видели, бесполезен, с этим государством нужно вести полноформатный диалог, желательно, в расширенном составе. Только так можно исключить возможность срыва процесса урегулирования", - сказал Слуцкий.