Эксперт: прорыв на саммите США - КНДР не случился из-за завышенных требований Пхеньяна

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Прорыва на прошедшей в Ханое встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не произошло из-за завышенных требований Пхеньяна. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг высказал директор Центра азиатской стратегии РФ Института экономики РАН Георгий Толорая, который наблюдал за ходом саммита.

"Прорыва и поворота ситуации на переговорах в лучшую сторону не произошло. Более того, я сомневаюсь, когда он [саммит] сможет произойти вновь, когда создадутся условия на рабочем уровне, - сказал эксперт. - На таких максималистских условиях, какие выдвинули северокорейцы, договориться невозможно".

"Настроение у всех довольно грустное, хотя американский лидер бодрится, - продолжил собеседник агентства. - Я обратил внимание на то, что он в общем-то не особо обвиняет Ким Чен Ына в срыве переговоров, с грустью говоря о том, что, мол, никак мы не могли отменить санкции полностью, а Ким Чен Ын об этом просил, это требование чрезмерное, но давайте будем дальше разговаривать".

Толорая отметил, что с пессимизмом оценивает перспективы проведения новой встречи лидеров. "Я опасаюсь, что северокорейцы, предъявив такое максималистское требование, несколько зарвались, - отметил он. - У меня есть некий пессимизм в отношении того, будет ли в принципе еще один саммит, как пойдет дипломатический процесс".

Эксперт считает, что в лучшем случае процесс "будет потихоньку идти и северокорейцы сохранят нынешнее положение вещей, без [ядерных] испытаний, без обострения обстановки". "Американцы тоже сохранят нынешнее положение вещей, без учений и без нагнетания напряженности, - полагает Толорая. - Вот так оно, скорее всего, останется".