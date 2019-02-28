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Политический кризис в Венесуэле
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Захарова назвала топорными и глупыми действия США по Венесуэле

Официальный представитель МИД РФ отметила, что многие страны поняли безальтернативность мирного урегулирования
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Владимир Гердо/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Топорная и глупая политика США по Венесуэле заставила союзников Вашингтона задуматься о правильности действий американской стороны. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Даже та часть международного сообщества, которая еще если не поддакивала (а теперь введен новый внешнеполитический термин "подхрюкивала"), то давала полный карт-бланш в связи с заявлениями Вашингтона о наличии всех опций на столе, сейчас как минимум начала многозначительно помалкивать. Видимо, просто нашли в себе силы публично согласиться с безальтернативностью мирного пути решения венесуэльского вопроса", - сказала она.

"Действия Вашингтона на этом направлении были настолько топорными, не просто грубыми, а глупыми, ведущими к катастрофическим последствиям, что даже тем, кто безропотно, всегда без каких-либо вопросов, поддерживали политику Вашингтона на любых направлениях, пришлось задуматься", - добавила дипломат.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария Владимировна
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