Захарова назвала топорными и глупыми действия США по Венесуэле

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Топорная и глупая политика США по Венесуэле заставила союзников Вашингтона задуматься о правильности действий американской стороны. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Даже та часть международного сообщества, которая еще если не поддакивала (а теперь введен новый внешнеполитический термин "подхрюкивала"), то давала полный карт-бланш в связи с заявлениями Вашингтона о наличии всех опций на столе, сейчас как минимум начала многозначительно помалкивать. Видимо, просто нашли в себе силы публично согласиться с безальтернативностью мирного пути решения венесуэльского вопроса", - сказала она.

"Действия Вашингтона на этом направлении были настолько топорными, не просто грубыми, а глупыми, ведущими к катастрофическим последствиям, что даже тем, кто безропотно, всегда без каких-либо вопросов, поддерживали политику Вашингтона на любых направлениях, пришлось задуматься", - добавила дипломат.