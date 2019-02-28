Захарова: Россия не поддержит проект резолюции США по Венесуэле в СБ ООН

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия не поддержит внесенный США в СБ ООН проект резолюции по ситуации в Венесуэле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня США на площадке СБ ООН попытаются взять реванш. Будет поставлен на голосование подготовленный ими проект резолюции по Венесуэле. Ничего нового там нет: все та же смесь демагогии, обвинительных штампов и ультимативных требований. - сказала она. - Естественно, такой проект российская сторона поддержать не сможет".

Россия и США внесли накануне в Совет Безопасности ООН проекты резолюций по Венесуэле. Документы содержат противоположные подходы к урегулированию ситуации в этой латиноамериканской стране и доставке туда гуманитарной помощи. Как ожидается, голосование по текстам состоится в четверг. В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео.