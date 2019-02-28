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Политический кризис в Венесуэле

Захарова: Россия не поддержит проект резолюции США по Венесуэле в СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ отметила, что американский документ состоит из штампов и ультимативных требований

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия не поддержит внесенный США в СБ ООН проект резолюции по ситуации в Венесуэле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Сегодня США на площадке СБ ООН попытаются взять реванш. Будет поставлен на голосование подготовленный ими проект резолюции по Венесуэле. Ничего нового там нет: все та же смесь демагогии, обвинительных штампов и ультимативных требований. - сказала она. - Естественно, такой проект российская сторона поддержать не сможет".

Россия и США внесли накануне в Совет Безопасности ООН проекты резолюций по Венесуэле. Документы содержат противоположные подходы к урегулированию ситуации в этой латиноамериканской стране и доставке туда гуманитарной помощи. Как ожидается, голосование по текстам состоится в четверг. В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео.

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ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария Владимировна
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