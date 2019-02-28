Захарова: Москва считает опасным маневрирование ВС Индии и Пакистана на линии контроля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российская сторона считает, что действия вооруженных сил Индии и Пакистана в приграничной зоне создают опасность военного столкновения между странами. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

"Мы обеспокоены эскалацией напряженности в отношениях Индии и Пакистана, опасным маневрированием вооруженных сил двух государств в районе линии контроля, чреватым прямым военным столкновением", - отметила дипломат.

В этой связи, по ее словам, Москва призывает стороны к проявлению максимальной сдержанности. Она также напомнила, что РФ выступает за урегулирование спорных вопросов "политико-дипломатическими средствами на двухсторонней основе, в соответствии с положениями Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года".

Причиной нынешней напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за вылазку взяли на себя боевики "Джаиш-е-Мухаммад".

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.