Эксперт: США и КНДР хотели показать в Ханое, что не вернутся к предвоенной ситуации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое был призван продемонстрировать, что возврата к прошлому, практически предвоенному уровню диалога между Вашингтоном и Пхеньяном не будет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг высказал эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

"Трамп еще перед саммитом в Сингапуре в июне [2018 года] выпустил пар и сбавил градус напряженности, [однако] по итогам встречи в Ханое с практической точки зрения ситуация для обеих сторон патовая. Так, США не могут добиться поставленных целей и заставить КНДР отказаться от ядерного арсенала, а северокорейцы не могут от него отказаться, поскольку прекрасно помнят примеры Югославии, Ирака, Ливии и других стран, которые посмели встать на пути у Вашингтона, однако не имели ядерной страховки", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, несмотря на тупик в переговорах стороны заинтересованы в сохранении видимости стабильности ситуации. "Сам факт переговоров был призван показать, что все нормально и возврата к той, практически предвоенной ситуации, наблюдавшейся еще некоторое время назад, не будет, - полагает аналитик. - Лидеры приехали, встретились, поняли, что никакого прогресса достичь не удастся. При этом вновь обвинять друг друга и нагнетать напряженность в отношениях ни та, ни другая сторона не хочет".

Между тем он указал, что еще до Ханоя у экспертного сообщества отсутствовали какие-либо ожидания от этой встречи. "Изначально было ясно, что северокорейское руководство не готово пойти на какие-то существенные уступки, так как рассматривает свой, полученный с таким огромным трудом ракетно-ядерный арсенал в качестве залога собственного существования", - подчеркнул Михайлов.

При этом, по его словам, "руководству КНДР удалось использовать арсенал в политических целях, когда они смогли вынудить американскую сторону пойти на переговоры и сменить откровенно враждебный тон на некое подобие конструктивного общения, а Вашингтон требует от Пхеньяна отказаться от этого козыря".