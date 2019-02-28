Посольство РФ в Индии поддерживает связь с российскими туристами в штате Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Посольство России в Индии поддерживает связь с российскими туристами, которые находятся в северном штате Джамму и Кашмир, где обострился конфликт с Пакистаном. Об этом ТАСС в четверг сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Андрей Федоров.

"Мы имеем информацию о двух туристических группах: в одной из них четыре россиянина, в другой - одна российская гражданка. Мы регулярно поддерживаем с ними контакты. Пока у них все в порядке", - подчеркнул дипломат.

При этом он сообщил, что у российских граждан были трудности с вылетом из штата по причине закрытых аэропортов. "Но сейчас, когда аэропорты открываются, мы рассчитываем, что вскоре все россияне смогут вернуться из Кашмира", - отметил собеседник агентства.

Причиной нынешней напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за вылазку взяли на себя боевики "Джаиш-е-Мухаммад".

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.